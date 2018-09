Deutschland geizt an seinem Bildungswesen.Wer will daran noch zweifeln, angesichts der Idee des Bonner Bildungsministers Jürgen Rüttgers, der künftig die Rückzahlung von Bafög-Darlehen dem marktüblichen Zinssatz, derzeit also 8,5 Prozent, unterwerfen und ausgerechnet die Bedürftigen des Systems zur Kasse bitten will.Und wen befiele nicht dieser fatale Eindruck angesichts der miserablen Lehrstellenlage in Ostdeutschland, wo fast 100 000 Lehrstellen fehlen?Wer kann noch länger das regelmäßig wiede rkehrende Notsignal der OECD- Statistik überhören, in der Deutschland an drittletzter Stelle, auf einem Abstiegsplatz unter den Industriestaaten, rangiert? So viel Geiz - und so viel Ehrgeiz: Denn welcher Politiker, welcher Industrielle sorgt sich in diesen Zeiten nicht gern in öffentlicher Rede um den "Standort Deutschland"?Zugleich läuft der Haushalt von Jürgen Rüttgers den verlorenen Zuwächsen der jüngeren Vergangenheit hinterher oder senkt die Wirtschaft ihre Forschungsausgaben und spart an Lehrstellen, zumal die Tarifpartner, also auch die Gewerkschaften, mithalfen, die Ausbildungsvergütungen schneller als die Facharbeiterlöhne wachsen zu lassen.Und schließlich spart auch der öffentliche Dienst Lehrstellen und Lehrerstellen ein. Achselzuckend verweisen die einen auf Haushaltsnöte, die anderen auf die Lohnkosten.Fazit: Dieser Gesellschaft wird ihre Jugend zu teuer, schon jetzt, ehe die geburtenstarke Generation der achtziger Jahre überhaupt an die Tür von Hochschule und Arbeitswelt pocht.Bildungsfeindlich sei das Klima geworden, bemerkte unlängst ein Bildungspolitiker, schloß die eigene, große Partei in seine Kritik ein und mochte diese dennoch nicht namentlich zeichnen. Ansonsten verschreiben Politik und Wirtschaft dem Bildungs-Bürger gern Bescheidenheit: Nicht jeder könne studieren (bald wird es aber jeder zweite sein, worüber die Wirtschaft übrigens nicht unglücklich ist, übernimmt doch der Staat dabei gelegentlich eine Ausbildung, die ihr zu teuer wird).Nicht jeder dürfe mit einem Arbeitsplatz rechnen, der seinem Ausbildungsstand entspricht - als herrsche unter Studenten nicht längst eine Illusionslosigkeit, die schon wieder pragmatisch e Züge gewinnt.Für viele von ihnen bedeutet die empfohlene Flexibilität, daß die Arbeit mehr zählt als der Lohn, der Weg (auch durchs Studium) wichtiger geworden ist als das Ziel.Buddha siegt über Luther, die Entzauberung der ökonomischen Welt von Status und Spitzengehalt ist unter "der Jugend" weiter gediehen, als mancher meint. Diese Jugend zahlt auf alle Fälle - morgen für soziale Systeme, die zu teuer geworden sind, und auch für eine gealterte Gesellschaft.Schon heute für ein Bildungssystem, dessen Ausdehnung seit den siebziger Jahren gewollt, dessen Überdehnung seit den achtziger Jahren gefürchtet, aber herz- und einfallslos behandelt wird.In letzter Instanz landen alle Vorwürfe bei der Jugend.Die Hochschule wird mit den Studenten nicht fertig?Schuld ist die Schule.Die Schule fordert und fördert Leistung nicht?Schul d sind zerrüttete Familien und Medienkonsum, die unsere Kinder angeblich unfähig zur Anstrengung machen. Die Ausgaben an Geld und Geist für das Bildungswesen aber, diese einzige langfristige Zukunftsinvestition in einem Land ohne Rohstoffe, fallen immer kärglicher aus.Wirkt da nur der Geiz oder nicht eher Mangel an Ehrgeiz, eine tiefsitzende Angst vor der Zukunft überhaupt?Von Bildungsverfall soll nicht reden, wer die Bildungssysteme derart zerfallen läßt.