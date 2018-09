Trotz des Schengener Abkommens müssen Reisende nach Frankreich, Spanien, Portugal und in die Benelux-Staaten einen gültigen Ausweis bei sich haben. In Einzelfällen wird der Paß auch weiterhin bei der Einreise verlangt - und im Landesinnern eventuell sogar noch öfter als früher.

Als das Schengener Abkommen nach etlichen Verzögerungen im März dieses Jahres endlich in Kraft trat, wurde es als bedeutender Schritt hin zum "Europa ohne Grenzen" gefeiert. Das Abkommen regelt den freien Reiseverkehr zwischen Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal und den Benelux-Staaten. Es sieht vor allem vor, daß an den Binnengrenzen dieser Staaten alle Paßkontrollen wegfallen, während sie - sozusagen als Ausgleich - an den Außengrenzen verstärkt werden.

Bei nicht wenigen Reisenden führte der Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen freilich zu einem Trugschluß: Sie glauben, ihren Ausweis oder Reisepaß daheim lassen zu können, wenn sie von einem "Schengen-Land" in ein anderes reisen. Tatsächlich aber müssen sie auch weiterhin ein gültiges Ausweisdokument bei sich haben - und zwar gleich aus mehreren Gründen.

Zuerst einmal verläuft die Umsetzung des Schengen-Abkommens noch nicht überall reibungslos - auch wenn insgesamt weniger Probleme auftreten, als von vielen Skeptikern erwartet wurden. An den weitaus meisten Binnengrenzen der Schengen-Länder können Reisende aus den oder in die anderen Mitgliedsstaaten ohnehin nicht erst seit März ohne Ausweisvorzeigen passieren. Ausgerechnet einer der Gründerstaaten des Abkommens aber macht hierbei auch jetzt noch eine unrühmliche Ausnahme: Frankreich, das noch immer große Vorbehalte gegen die völlige Abschaffung der Kontrollen an seinen Grenzen hat. An den französischen Grenzstationen müssen Reisende deshalb auch künftig zumindest in Einzelfällen mit Überprüfungen rechnen. Auf den französischen Flughäfen dürften sie sogar eher die Regel sein.

Auch auf einigen anderen Flughäfen der Schengen-Staaten ist der Paß zumindest in nächster Zeit noch erforderlich. Durch das Abkommen wurden auf fast allen Airports der sieben Mitgliedsländer umfangreiche Umbauarbeiten notwendig, um die Passagierströme zu kanalisieren und die Fluggäste aus den Schengen-Staaten von den - weiterhin kontrollierten - Bürgern anderer EU-Staaten und aus Drittländern zu trennen. In den meisten Fällen sind die Umbauten inzwischen abgeschlossen; Flüge aus den und in die anderen Schengen-Staaten werden hier praktisch wie Inlandsflüge behandelt, die Passagiere nicht mehr kontrolliert. Vor allem auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol und einzelnen spanischen und portugiesischen Airports aber wird noch gebaut. Flüge und Passagiere aus den und in die Schengen-Staaten werden hier weiterhin im internationalen Teil abgefertigt - und damit kontrolliert.

Doch selbst wenn über kurz oder lang tatsächlich alle Paßkontrollen an den Grenzstationen und auf den Flughäfen der Schengen-Staaten wegfallen - spätestens im Landesinnern brauchen Reisende in jedem Fall einen Ausweis. Generell und unabhängig vom Schengener Abkommen besteht in den Mitgliedsstaaten eine Legitimationspflicht, nach der sich Reisende bei Kontrollen durch die Polizei und andere Behörden ausweisen müssen. Durch das Abkommen selbst können solche Überprüfungen deutlich verstärkt werden - als weiterer Ausgleich für ihre (geplante) völlige Abschaffung an den Binnengrenzen. Seit März müssen Reisende also häufiger als zuvor damit rechnen, nach ihren Papieren gefragt zu werden. Wer diese dann nicht vorlegen kann, läuft Gefahr, zumindest bis zur Klärung seiner Personalien festgenommen zu werden.

Ebenfalls auf stärkere Kontrollen einrichten müssen sich Reisende an den Außengrenzen der sieben Schengen-Staaten. Hier ist der Ausweis nun erst recht absolute Pflicht.