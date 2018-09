Die polizeilich registrierten Straftaten haben in Deutschland im Jahr 1994 im Vergleich zum Vorjahr im Westen um ungefähr 210 000 Fälle, im Osten um etwa 4000 abgenommen. Insgesamt ist das ein Rückgang um 3,2 Prozent. Bundesinnenminister Manfred Kanther hat zu dieser erfreulichen Entwicklung in der vergangenen Woche drei zentrale Thesen aufgestellt:

o Erstens sei der Kriminalitätsrückgang vor allem anderen eine Folge der Asylrechtsänderung des Jahres 1993. Weil danach weniger Asylbewerber einreisten, seien die Diebstahlsdelikte deutlich zurückgegangen.

o Zweitens habe im vorigen Jahr die Kinder- und Jugenddelinquenz stark zugenommen. Zur Erklärung verweist Kanther auf einen bedrohlichen Werteverfall bei den jungen Menschen. Den Staat will er hierfür nicht verantwortlich machen. Erziehungsdefizite der Familie entzögen sich dem politischen Zugriff.

o Drittens habe die Organisierte Kriminalität im vergangenen Jahr enorm zugenommen. Kanther fordert schärfere Gesetze und eine verbesserte internationale Zusammenarbeit, um ihren Vormarsch zu stoppen.

Was ist von diesen Thesen zu halten? Haben wir trotz der insgesamt erfreulichen Zahlen Anlaß zur Sorge? Welche Folgerungen lassen sich aus diesen Kriminalitätsdaten ableiten?

Beginnen wir mit den Aussagen des Innenministers zur Organisierten Kriminalität. Für Fachleute war es eine Überraschung, daß Kanther in seiner Pressekonferenz überhaupt auf diese Daten des Bundeskriminalamts eingegangen ist. Sie wurden bisher der Öffentlichkeit immer getrennt von den Zahlen der allgemeinen Kriminalität präsentiert, weil sie nicht Teil der polizeilichen Kriminalstatistik sind und auf völlig andere Weise ermittelt werden. Kanther hat mit dieser Tradition gebrochen und hierfür sogar eine fast zweimonatige Verzögerung seiner Pressekonferenz in Kauf genommen.

Kritiker meinen, dies sei geschehen, um der positiven Botschaft allgemein sinkender Kriminalität das bedrohliche Mafiaszenario entgegenhalten zu können. Dies mag durchaus so sein. Viel schwerer wiegt aber ein anderer Vorwurf: Die Daten des Bundeskriminalamts belegen in keiner Weise Kanthers These eines enormen Anstiegs der Organisierten Kriminalität. Zwar beeindruckt auf den ersten Blick die vorgetragene Gesamtschadenssumme von 3,5 Milliarden Mark. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr (Schadenshöhe 1,9 Milliarden Mark) wirkt in der Tat bedrohlich. Kanther hat allerdings eine wichtige Information weggelassen. Allein 2,5 Milliarden Mark sind 1994 durch Ermittlungsverfahren des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen gegen den Fußbodenhersteller Balsam aufgedeckt worden. Ohne diesen einen Fall sieht die Vergleichsbilanz beider Jahre anders aus. Auch die 789 anhängigen Verfahren und 9256 ermittelten Tatverdächtigen der Organisierten Kriminalität im Jahr 1994 bieten keinen Beleg für Kanthers These. Denn im Vorjahr wurden nur um 1,7 Prozent weniger Verfahren, aber um 6,4 Prozent mehr Tatverdächtige gezählt.