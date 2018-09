Welch ein Spaß. Rechtzeitig zum Ferien- und Hitzestau haben die Umweltpolitiker der großen Autofahrergemeinde ein Paragraphenwerk verpaßt, das die Fortbewegung auf den eigenen vier Rädern endlich ohne schlechtes Gewissen ermöglicht. Bei dicker Luft gilt fortan zwar Fahrverbot - wer aber schon im Besitz eines jener Ökomobile mit Abgasfilter am Auspuff ist, muß sich darum nicht scheren. Freie Fahrt auch für den, der ein Vehikel sein eigen nennt, das mangels Kat bis vor kurzem noch als Stinker galt - dann nämlich, wenn er gerade in wichtiger Mission unterwegs ist: beispielsweise zum Arbeitsplatz oder ins Feriendomizil. Liegt die Autobenutzung gar im öffentlichen oder wirtschaftlichen Interesse, braucht niemand die Polizeikontrolle zu fürchten. Dumm also, wer sich in Zukunft bei Ozonalarm einschüchtern und davon abhalten läßt, wie gewohnt in seine Blechkiste zu steigen. Im Gegenteil: Rein ins Auto, muß die Devise lauten. Wirklich sicher vor dem Reizgas ist der verängstigte und um seine Gesundheit fürchtende Mensch nämlich nur in seinem mobilen Wohnzimmer - sofern es mit einem Ozonfilter ausgerüstet ist. Und den bietet die Autoindustrie, findig, wie sie ist, längst an.

Spaß beiseite. Was die Politiker aller Parteien dem Volk der Autofahrer in den vergangenen Monaten zugemutet haben, ist geradezu grotesk. Wären sie ehrlich gewesen, hätten sie entweder erklärt, das Sommersmog-Problem sei ihnen nicht so wichtig; oder sie hätten zugegeben, daß es keine kurzfristig praktikable Lösung dafür gibt. Statt dessen flüchteten sie in Aktionismus, was in der SPD-Spitze bereits neuen Streit entfachte.

Zwar geißelte Exumweltminister Klaus Töpfer die Tempolimits des vergangenen Jahres noch zu Recht als "symbolische Politik". Doch schließlich fiel er um - wie jetzt auch seine Nachfolgerin Angela Merkel. Aus Angst vor öffentlichen Prügeln ließ sie sich auf ein Abenteuer ein, das zwangsläufig schiefgehen muß. Naturgesetzlich gibt es nämlich nur einen Weg, die sommerlichen Ozonwerte kurzfristig zu drücken: Stillstand für rund fünfzehn Millionen Autos ohne Kat - entweder tageweise oder für immer; durch Abwracken, das mit einer Prämie hätte versüßt werden können. Abgesehen von dem damit verbundenen Schrottproblem fehlte dafür das Geld in den Bonner Kassen. So blieb nur Lösung Nummer eins, die aber wegen der vielen notwendigen Ausnahmen ein Stück aus dem Tollhaus wurde. Die Alternative wäre gewesen, an den kritischen Tagen das Wirtschaftsleben mehr oder weniger lahmzulegen.

So müssen Bürger und Politiker nun wohl oder übel auf bessere Zeiten warten - bis nämlich durch natürliche Verjüngung die Autoflotte endlich dem Stand der Technik entspricht. Daß dies noch einige Jahre dauern wird, ist freilich vor allem ein Versäumnis der Politik selbst. Hätte sie in den achtziger Jahren den Konflikt mit der Autolobby nicht gescheut und vehementer für den Katalysator gefochten, dann wäre in den Neunzigern das Ozon nicht in die Schlagzeilen gekommen.

Aus dem Fehler zu lernen wäre immerhin eine Möglichkeit. Indes zeichnet sich ein neuer Bubenstreich ab. Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen verhandeln derzeit mit den deutschen Autochefs über das sagenhafte Dreiliterfahrzeug. Mit im Verhandlungstopf sind auch so strittige Themen wie der Verzicht auf ein Tempolimit und auf höhere Spritpreise. Noch ist alles unverbindlich. Doch wenn sich am Ende die Manager zur Entwicklung des Sparmobils bekennen und die Politiker sich für eine stabile Mineralölsteuer stark machen, wäre das nur eine neue Kostprobe symbolischer Umweltpolitik. Was reizt denn bei Benzinkosten von 1,50 Mark, ein teures Ökoauto zu kaufen? Preise, nicht Politikerversprechen bestimmen in einer Marktwirtschaft das Geschehen.