Inhalt Seite 1 — Auf der Hut vor dem Gift des Westens Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Vor zwei Jahren fand das für postkommunistische Verhältnisse überaus reichliche Zeitungsangebot im Laden am Warschauer Wilson-Platz noch auf einem drei Meter langen Tresen Platz. Heute drängen sich die Titel auf verdoppelter Ladenfläche beidseitig in mehreren freistehenden Regalen. Der Zeitungsmarkt in Polen boomt, Dutzende von neuen bunten Titeln mobilisieren völlig neue Käuferschichten: für die Teenies, die Hausfrauen und die Karrierefrauen, für Sportfans, Kreuzworträtselliebhaber und Wohnungsstylisten - der Markt wurde segmentiert wie vorher nur im "Kapitalismus".

Und schuld daran sind die Ausländer. Sie kaufen nicht nur alte polnische Titel auf, sie locken auch neue Bedürfnisse hervor, von deren Existenz die bescheidene, anspruchslose Leserschaft im Kommunismus nur durch Erzählungen über den Playboy etwas ahnte.

"Ich bin dagegen, daß ganze Titel von fremden Verlegern übernommen oder zu über 50 Prozent aufgekauft werden", erregte sich Artur Howzan, ehemals Chefredakteur der großen Tageszeitung Zycie Warszawy, mit patriotisch erhobenem Zeigefinger in der rein polnischen Wochenzeitung Polityka: "Das führt zu einer totalen Vorherrschaft nicht nur in der materiellen, sondern auch geistigen Sphäre." Das Land werde mit "fremden kulturellen Mustern" und "einem Pressebrei für den primitivsten Leser" überschwemmt.

Wirklich gut kann sich Herr Howzan demnach nur noch beim Studium der drei "rein" polnischen Tageszeitungen fühlen: der postkommunistischen Trybuna, die einst Trybuna Ludu hieß und das Zentralorgan der Partei war, der Boulevardzeitung Kurier Polski und dem Slowo, einem katholischen Blatt, das jener spezifischen kirchlichen Minderheit zuzurechnen ist, die in untergegangenen Zeiten mit dem System paktierte.

Bei den führenden Tageszeitungen hingegen dürfte Herr Howzan ständig auf der Hut vor dem Gift des Westens sein. Denn mit 12,5 Prozent haben sich Amerikaner (Cox Enterprise) in die mit 400 000 bis 700 000 Exemplaren auflagenstärkste Gazeta Wyborcza eingekauft; mit 49 Prozent ist der Franzose Hersant an der Rzeczpospolita beteiligt; mit 80 Prozent haben Schweizer (JMG Ost Presse und Fibak-Marquard) die absolute Mehrheit im Express Wieczorny erworben, und mit 97 Prozent ist der Italiener Nicola Grauso praktisch Alleineigentümer von Zycie Warszawy - seit Monaten allerdings versucht er, die Zei tung wieder abzustoßen.

Insgesamt ist ausländisches Kapital mit 56 Prozent an den landesweiten und mit 50 Prozent an den regionalen Zeitungen beteiligt. Bis Herbst 1994 dominierten die Franzosen, aber seitdem Robert Hersant seine Regionalzeitungen an die Gruppe Passauer Neue Presse verkaufte, haben sie ihre führende Stellung an die Deutschen abgetreten.

Senkrechtstarter Franz Hirtreiter aus Passau wandte sich Polen zu, nachdem er in Tschechien weit über dreißig Titel sein eigen nannte. Bei acht Regionalzeitungen in Danzig, Kattowitz, Krakau und Lodz sowie einer landesweiten Sportzeitung erwarb er die Anteilsmehrheit. Zwei weitere Titel in Breslau und Krakau gehören aufgrund der Eintragung bei Gericht zwar der Schweizer Interpublication AG - aber Hirtreiter erklärt, die Aktionäre seien mit denen seiner Gruppe identisch: also wieder deutsches Kapital. Noch, schreibt Howzan, heiße die Breslauer Gazeta Robotnicza nicht Arbeiterzeitung. Aber: "Die Verleger könnten die Titel jederzeit ändern, die polnischen durch deutsche Redaktionen ersetzen oder die Zeitung ein für allemal schließen." Die Germanisierung von Schlesien kann danach nur eine Frage der Zeit sein.