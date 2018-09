Inhalt Seite 1 — Wie es zur deutschen Einheit kam Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am 11. September 1989 punkt null Uhr überquerte ein rostbrauner Lada mit fünf Insassen aus der DDR die ungarische Grenze nach Österreich. 8000 Menschen folgten in den nächsten 24 Stunden, mit Billigung der kommunistischen Regierung in Budapest. Bis dahin hatten alle Flüchtlinge durch illegale Löcher in den Westen sickern müssen. Die offizielle Öffnung der ungarischen Grenze war ein zentrales Ereignis auf dem Weg aus der europäischen und deutschen Teilung.

Zumindest hat sie diese Bedeutung in der Rückschau. Die ist allerdings ungewöhnlich stark verschleiert. Rascher als üblich sind solche Geschehnisse im Ungefähren versunken. Die Entwicklung damals war so atemlos, daß den Zeitzeugen der Schwindel erfassen konnte. Entsprechend schwer fällt es heutzutage, die Stationen des Einigungsprozesses ins Gedächtnis zu rufen und sie zutreffend zu bewerten. Mit einiger Spannung nimmt man daher das erste Buch in die Hand, das die deutsche Geschichte der Jahre 1989/90 bündelt.

Konrad H. Jarausch hat sich die Aufgabe einer "kritischen Historisierung" gestellt. Das Ergebnis ist eine vorläufige Gesamtschau ohne die letzte analytische Tiefenschärfe. Der Autor zeichnet den Hergang nach, ordnet die Ereignisse ein, blendet immer wieder auf die Vorgeschichte zurück, wo sie zum Verständnis nötig ist, und wagt im Schlußkapitel den Sprung von der geschichtlichen Linienführung zum politischen Ausblick. Die Sprache ist nüchtern-wissenschaftlich, zuweilen erlaubt sich der Autor kleine Ausflüge ins journalistische Umgangsdeutsch ("Mielkes Mannen"). Bei den Fakten geht es nicht ganz ohne Fehler ab, so war Horst Ehmke nie stellvertretender SPD-Vorsitzender.

An einigen Stellen hätte sich der Historiker mehr Freiheit gönnen und von der gelassenen, auch Höhepunkte einebnenden Darstellungsform abweichen sollen. Vor und nach dem beherzten, von Jarausch plastisch geschilderten Schritt der Budapester Regierung gab es ja noch eine ganze Reihe von Schlüsselszenen in jenen Jahren. So liegt genügend Material über den unmittelbaren Entscheidungsprozeß vor, der am 9. November zum wundersamen Fall der Mauer führte. Das gleiche gilt etwa für die (immer wieder überschätzten) Verhandlungen zwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow im Kaukasus oder für den (manchmal unterschätzten) Sturm auf die Stasizentrale in der Berliner Normannenstraße. Hier fehlten dem Autor entweder der Mut und/oder die Möglichkeiten für eine in solchen Fällen nicht ehrenrührige, erzählende Dramatisierung.

Aber das sind Petitessen im Vergleich zur Gesamtleistung des Buches. Sowohl die Aufreihung der historischen Sachverhalte als auch deren Bewertung verschaffen Durch- und Überblicke, die hierzulande noch rar sind, da die Hektik jener Jahre nachwirkt. Für Jarausch ist die deutsche Einheit das Ergebnis eines ursprünglich revolutionären Aufbruchs, der, auch für die meisten Beteiligten, unversehens in die nationale Bewegung überging. Nicht ganz neu und trotzdem verdienstvoll seine Hinweise, daß die Deutschen keineswegs so unter der Teilung gelitten haben, wie es in der öffentlichen Rhetorik stets hieß, und daß auch Helmut Kohl zunächst durchaus gezaudert hat, ehe er die Chance zur Vereinigung und zur eigenen Profilierung erkannte. Diese und andere Stellen können der Legendenbildung entgegenwirken, die ja heftig im Gange ist.

Im Schlußkapitel spricht Jarausch von einer "Vereinigungskrise" und kommt zu dem Ergebnis, daß der neue deutsche Staat seine Macht wahrscheinlich rücksichtsvoller ausüben werde als seine Vorgänger bei ihren verfehlten Hegemonieversuchen. Das werde wohl auch dem leidigen deutschen "Sonderweg" ein Ende setzen. So etwas liest sich tröstlich angesichts der anhaltenden Skepsis im Ausland und des Hangs zum Selbstzweifel im Inland.

Jarausch ist in Deutschland geboren und arbeitet seit drei Jahrzehnten an einer amerikanischen Universität. Offenkundig war der doppelte Abstand, der zeitliche und der geographische, nötig für solchen bedächtigen Optimismus und für ein alles in allem gelungenes Buch.