Der Komponist Werner Pirchner, der diesmal für den "Jedermann" in Salzburg die Musik geschrieben hat, ist ein Original. Immer fallen ihm ungewöhnliche Stücke ein für ungewöhnliche Besetzungen, damit allen Usancen und Vorurteilen trotzend. Man glaubt ihm dabei das Bekenntnis, er habe bis zu seinem 42. Geburtstag "nicht gewagt, auch nur einen Ton für ein klassisches Konzert zu schreiben". Jetzt ist es da. Es heißt DUR, ist im Selbstverlag herausgekommen (EU 5, Vertrieb Koch International) und wird präzis, außerordentlich passioniert und unüberhörbar mit Lust vom ehemaligen Wiener Schubert-Trio mit Claus-Christian Schuster (Klavier), Boris Kuschnir (Geige) und Martin Hornstein (Cello) gespielt. Sie haben sich extra dafür zum letzten Mal zusammengefunden.

Was wir hören, fällt zweifellos unter das Rubrum "Klassik", aber es hat nichts mit den neuesten Anstrengungen irgendeiner zeitgenössischen Avantgarde zu tun, ganz im Gegenteil: Es ist altmodisch. Pirchners Kammermusik sympathisiert eher mit Ravel und Strawinskij als selbst mit Webern, und erst recht nicht mit Ligeti oder Rihm. Sie ist vollständig tonal komponiert und klingt unverhohlen "schön" - es wäre aber ein Irrtum zu glauben, sie ließe sich so ganz nebenbei konsumieren. Die Stücke wurden teils für die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, teils für Schau- und Fernsehspiele geschrieben, dann auf Wunsch für das Schubert-Trio neu eingerichtet und überarbeitet. Man könnte von Genre- oder Charakterstücken sprechen, wie es die Satztitel nahezulegen scheinen: "Aus dem Nichts?" - "Stimmungslied?" - "Freundlich?" - "Kann die Geige weinen?" - "Sing!" - "Tanz!" - "In das Nichts?" und so weiter. Charakteristisch für diese versonnene, erfrischende, beschwingte, verspielte, manchmal wie nach Glückseligkeit verlangende Musik ist ihre Ehrlichkeit: kein falscher Anspruch, nichts Stickiges oder Überanstrengtes darin. Man bemerkt einen Hang zu pikanten Rhythmen, schrägen Modulationen, auch einen zu nachdenklichem Singsang. Man bleibt nicht unberührt.

Manfred Sack

Was Musik wirklich ist, das steht nicht in den Büchern." Worte des Soul-Sängers Ray Charles. Deshalb ist es so schwer, die Magie der Kompositionen des Pianisten Horace Silver zu beschreiben. Sie entstanden in den fünfziger und sechziger Jahren. "Er heizte mir richtig ein", sagt Miles Davis über Silver. Lieder mit erhöhter Temperatur: gut singbar, gut tanzbar, gut erinnerbar. Fast moderne Gospels. Sehr diesseitig. Nicht zu verwechseln mit den europäischen Gospel-Attrappen. Auf der CD Love and Peace/A Tribute to Horace Silver hat sich Dee Dee Bridgewater mit ihrem Quintett nebst Gastsolisten Silver und Orgel-Guru Jimmy Smith des Jazz-Silbers angenommen (Verve 527 470-3, Vertrieb über IMS, Tel. 0511/ 97 21 82). Das Ergebnis ist glänzend. Denn hier wird nicht die Verfratzung des Jazz betrieben, indem man ihm alles austreibt, was ihn ausmacht. Im Gegenteil. Die amerikanische Sängerin legt noch ein paar Scheite nach, so daß Flammen aus der Musik zu schlagen scheinen. Ihr Timbre ist so intensiv, daß man erschauert, weil man gelegentlich glaubt, diese Frau säße einem im Ohr. Big Sex-Appeal! Die Texte? Mit Rücksicht auf die Eltern: Mickey Mouse. Mehr nicht. Doch die Musik, bluesgetönt und bebopdurchrüttelt, ist klar wie ein Bergquell. Selten in einem Zeitalter der Klänge, das so viele akustische Schmutzmonster kennt.

Michael Naura