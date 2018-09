Inhalt Seite 1 — Blühende Alpträume Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lieblich ist die Bodenseelandschaft; Millionen Touristen pilgern zur Mainau und ahnen nichts Böses. Und doch lauert hier, genau gegenüber der Blumeninsel, in einer ehemaligen Gärtnerei das Grauen aller Landwirte und Gartenbesitzer: Ackerkratzdistel, Vogelknöterich, Borstenhirse und dergleichen Grünzeug, das bösartig überall dort wuchert, wo kein Mensch es haben will.

Der botanische Garten der Universität Konstanz hat sich spezialisiert auf Unkraut, das Mitteleuropas Äcker und Weinberge heimsucht. "Mit den Mainau-Blumen hätten wir eh nicht konkurrieren können", erklärt Holger Kleinstück, der Verwaltungschef von Deutschlands größter Unkrautsammlung. Er wehrt sich gegen die diskriminierende Bezeichnung "Unkraut". Biologisch korrekt müsse man "Ackerbegleitflora" sagen. Schließlich traue sich heute ja auch niemand mehr, von "Ungeziefer" oder gar "Unmenschen" zu reden.

Dabei war die Anlage 1973 eigentlich als Antiunkrautgarten gegründet worden. Herbizidforscher wollten der damals modernen, intensiven Landwirtschaft helfen, alles nicht profitable Gewächs zu liquidieren. Die von ihnen entwickelten "Unkrautkontrollmittel" sorgten zusammen mit verbesserter Saatgutreinigung, Mineraldünger und der Aufgabe des Leinanbaus und anderer alter Kulturen, dafür, daß heute das Warzige Knorpelkraut, der Taumel-Lolch und sieben weitere Wildkräuter in der freien Natur ausgestorben sind. "Wenn wir da die Samen verschlampen würden, wäre es sehr schwierig, wieder neue zu bekommen", gruselt sich Holger Kleinstück. Neben der Anzucht von Pflanzen für Forschung und Lehre ist deshalb heute Artenschutz die Hauptaufgabe des Unkrautgartens.

Von den rund 300 mitteleuropäischen Ackerwildkräutern steht ein Viertel auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Straßenbau, die Beseitigung "unproduktiver" Ackerraine - vor allem die direkte Vernichtung ihres Lebensraums machen diesen Kräutern zu schaffen. So schnell geben die ungeliebten Pflanzen allerdings auch wieder nicht auf: Die Ackerkratzdistel etwa wurzelt bis zu drei Meter tief - und überlebt so selbst intensivste Bodenbewirtschaftung. Der Weiße Gänsefuß entwickelt sogar herbizidresistente Formen.

"Es findet einfach eine Umschichtung statt", berichtet Holger Kleinstück: "Mehr kurzlebige und ganzjährig keimende Arten, mehr Ungräser, weniger breitblättrige Kräuter. Wenn es früher auf einem Acker zum Beispiel dreißig Unkrautarten mit jeweils zehn Individuen gegeben hat, dann sind es heute nur noch drei Allerweltsunkräuter - dafür aber gleich mit jeweils hundert Pflanzen."

Diese Arteneinfalt wird von den "viereinhalb" Konstanzer Unkrautgärtnerinnen bekämpft - natürlich ohne chemische Keule. Wenn sich einmal ein wildes Kraut partout nicht mit dem ihm zugewiesenen 50 50 Zentimeter großen Beet zufriedengibt, sondern sich aussät und seine Nachbarn verdrängen will, wird es liebevoll von Hand ausgegraben und mit sanfter Gewalt zurückverpflanzt.

Ordnung muß sein im Unkrautgarten. Jedes Jahr werden die Pflanzensamen sorgfältig eingesammelt. Sie werden mit 380 Partnereinrichtungen in aller Welt getauscht - auch andere botanische Gärten wollen seltenes Unkraut züchten. Außerdem soll durch die regelmäßige Ernte der Samen verhindert werden, daß üble Kräuter ausreißen. Konstanz will vermeiden, was dem botanischen Garten Karlsruhe mißlang: Dort war im Jahr 1805 der Persische Ehrenpreis entwischt. Das kleine blaue Kraut verbreitete sich dann rasend schnell und ist heute wohl allen Gartenbesitzern in Mitteleuropa bekannt.