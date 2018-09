Unter einem wolkenlosen Himmel zündete am 6. August 1945 über Hiroshima die erste Atombombe. Einen Monat später war ich als junger Arzt und Mitglied eines amerikanisch-japanischen Gesundheitsteams zur medizinischen Untersuchung der ersten Atombombenopfer in der Stadt.

Was ich dort sah, war wie ein schreckliches Wunder. Aus einer seltsamen flachen Wüste ragten einige verkohlte Bäume und halbzerstörte Betonwände empor. Nur das Straßennetz und einige Flußbrücken zeugten davon, daß es hier einmal eine Stadt gegeben hatte. Hiroshima war ganz einfach verschwunden. Es fehlten alle Anzeichen des Lebens: Kein Grün, kein Gras, keine Blätter, nicht einmal Insekten belebten die Wüste. Hier und da begegneten mir Männer mit entstellenden Gesichtsnarben. Manche Frauen hatten den Kopf mit Tüchern verhüllt, weil ihr Haar ausgefallen war. Ohne Richtung streiften die Menschen wie Geister durch die zerstörte Landschaft.

Die Bombe hatte hunderttausend Menschen sofort getötet. Viele Überlebende hatten in den umliegenden Dörfern Zuflucht gefunden, wo ich als Facharzt für Blutkrankheiten die durch radioaktive Strahlung entstandenen Krankheiten behandelte. Scheinbar gesunde Menschen, die schon an ihre Rettung geglaubt hatten, bekamen nach einem Monat Blutungen und Fieber, die meisten von ihnen starben bald darauf. Später häuften sich die Mißbildungen bei den Neugeborenen, die im Bauch der Mutter den Strahlungen ausgesetzt waren. Jahrelang war der Prozentsatz von Leukämie und anderen Krebserkrankungen in Hiroshima und Nagasaki, wo am 9. August 1945 die zweite Atombombe explodierte, höher als in der übrigen japanischen Bevölkerung. Hinzu kam die soziale Diskriminierung: Wegen des Verdachts auf Sterilität und Mißgeburten konnten viele Opfer der Bombe später nicht heiraten; bei Arbeitgebern galten sie als krankheitsanfällig und fanden deshalb keine Anstellung.

Die Bombe hatte nicht nur eine Stadt und zahlreiche Menschenleben vernichtet, sondern über viele Menschen ein unbekanntes, langdauerndes Leiden gebracht. Ich selbst hatte im Frühjahr 1945 die Flächenbombardierung Tokios erlebt, bei der sogar noch mehr Menschen als in Hiroshima umkamen. Doch auf Tokio flogen in einer Nacht Hunderte von B-29-Bombern, wir wußten, woher das Feuer kam, und die Zerstörungen blieben begreifbar. Die erste Atombombe aber kam vollkommen unerwartet, und mit ihrer neuen Vernichtungskraft überstieg sie das Vorstellungsvermögen.

In der Reaktion des japanischen Volkes auf die Bombe erscheint Hiroshima noch immer als Hölle schlechthin: unvorstellbar, unbegreiflich, übernatürlich. Auch nach einem halben Jahrhundert bleiben Hiroshima und Nagasaki für die Japaner Leidenserfahrungen, welche die gewöhnlichen Vorstellungen von Geschichte und Gesellschaft transzendieren. Deshalb haben die Japaner Hiroshima in den vergangenen fünfzig Jahren immer im Gedächtnis bewahrt, ohne sich zugleich über den Angriff auf die amerikanische Flotte in Pearl Harbor Rechenschaft zu geben, mit dem Japan den Krieg begonnen hatte.

Viele ausländische Beobachter haben deshalb kritisiert, daß sich die Japaner nach dem Krieg selbst als Opfer und nicht als Täter verstanden. Tatsächlich ist die politische Frage nach der Kriegsschuld heute umstrittener denn je. Bürger und Parlament debattierten in den vergangenen Wochen ausgiebig über eine Kriegsschulderklärung gegenüber den asiatischen Nachbarländern und Entschädigungszahlungen für die "Trostfrauen", die von den Kaisertruppen im Krieg systematisch vergewaltigt wurden. Der politische Streit erreicht indes nicht die Erinnerung an Hiroshima. Das ungetrübte Opferbewußtsein der Japaner hat sogar bewirkt, daß sie trotz der Atombombenabwürfe keine antiamerikanischen Gefühle entwickelten. Denn hätten sie ihre Verantwortung für Pearl Harbor eingeräumt, hätten sie ihrerseits Amerika für Hiroshima anklagen können. So aber geschieht weder das eine noch das andere. Die Frage, wer sich wann und warum für die Atombombe entschieden hat, wird in Japan nicht gestellt. In Amerika wird heute erneut leidenschaftlich gestritten, ob Truman 1945 die richtige oder falsche Entscheidung traf, doch keinem Japaner kommt beim Gedanken an Hiroshima der damalige amerikanische Präsident in den Sinn.

Hiroshima begründete bei den Japanern eine tiefe emotionale Abneigung gegen jede atomare Bewaffnung. Als Frankreichs Staatspräsident Chirac jüngst neue Atomtests auf Mururoa ankündigte, waren sich die Japaner von rechts bis links in ihrem spontanen Protest sofort einig. Diese Einmütigkeit beweist freilich, daß der Protest in den wenigsten Fällen politisch begründet ist. Im Englischen spricht man deshalb von der nuclear allergy, der "Atomallergie" der Japaner.