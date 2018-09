Inhalt Seite 1 — Der Vater Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das sehr seriöse Vorstandsmitglied im Deutschen Tennis Bund widersprach nur sachte: Die 450 000 Mark in bar für die Teilnahme der Tochter am Federation Cup in Frankfurt seien nicht in einer Plastiktüte übergeben worden, sondern in einer Plastiktasche. Nein - es ist keiner auf die Idee gekommen, einmal zu fragen, warum eine solche Summe bar übergeben wird. Natürlich hätte man zur Antwort bekommen, daß Herr Graf das so wünschte - Hauptsache, Quittung, hinter uns die Sintflut; ist doch uns egal, was er damit macht. In Worten: vierhundertfünfzigtausend.

Die Verdunkelungs- und Fluchtgefahr, derentwegen Peter Graf, 57 Jahre alt, in der vergangenen Woche im badischen Brühl festgenommen wurde, bezieht sich auf den dringenden Verdacht der Steuerhinterziehung. Es ist nicht nur ein Fall Graf - es ist ein Fall, der ein seltsames Licht wirft auf einen Zweig der sportlichen Unterhaltungsbranche und ihre Gepflogenheiten, die jeder Beteiligte mittlerweile als Selbstverständlichkeit hinzunehmen gewillt ist.

Stefanie Marie Graf ist die beste Tennisspielerin der Welt. Sie hatte bis zum 31. Dezember 1994 aus Preisgeldern bei Turnieren ihrer Sportkarriere genau 14 641 990 Dollar eingenommen; unterdessen ist durch die Erfolge 1995 eine runde Million hinzugekommen. Dieses öffentlich in den Ausschreibungen einsehbare Geld dürfte ungefähr ein Fünftel dessen sein, was im vergangenen Jahrzehnt außerdem noch aus der Werbung (unter anderem KKB-Bank, BASF, adidas, Jade, Barilla, Opel) und jenen Startgeldern kam, die die Spieler allein für ihr Erscheinen erhalten. Man liegt nicht falsch, wenn man die finanziellen Einnahmen des Einfrauunternehmens Steffi Graf in dieser Zeit auf runde hundert Millionen Mark schätzt. Und verwaltet hat das Peter Graf, der Vater.

Es ist nichts gegen den Versicherungsvertreter Peter Graf zu sagen, auch nichts gegen den undiplomierten Tennislehrer Peter Graf und natürlich nichts gegen den Gebrauchtwagenhändler Peter Graf, der mit Frau Heidi am Freitagabend mit dem Zug nach Hamburg fuhr, sich am Bahnhof das Abendblatt mit dem entsprechenden Anzeigenteil erstand, zwei Käfer kaufte, auf der Autobahn heimbrachte und an der Heidelberger Kaserne den Amis verhökerte. Viele Karrieren haben eigenartig begonnen, und heute lachen die Betroffenen darüber, wenn sie souverän genug sind. Peter Graf wollte davon später allerdings nichts mehr wissen.

Es muß hier eingeschoben werden: Der selbstgemachte Tennislehrer Peter Graf hat im Gegensatz zu vielen anderen Vätern beim sportlichen Aufbau seiner Tochter keinen Fehler gemacht. Er hat ihr in der entscheidenden Wachstums- und Pubertätsphase lange Pausen gegönnt, er hat ihr Lehrer in die Trainingslager geschickt, er hat ihr immer bessere Trainer besorgt, und er hat die richtigen Turniere ausgesucht. Steffi Graf war schon Dritte der Weltrangliste (hinter der Navratilova und der Evert), als sie noch kein einziges Turnier gewonnen hatte.

Seine Fehler begannen auch keineswegs, als es zu Beginn um handliche zwanzig- oder dreißigtausend Mark ging - sein Fehler bestand darin, daß er wohl glaubte, zweistellige Millionenbeträge genauso behandeln zu können. Es gibt Leitbilder im Metier des geschäftlichen Sportmanagements, deren Erfolg verführerisch ist. Da ist der große US-Mogul Mark McCormack mit seiner weltweit operierenden Firma IMG - aber er ist studierter Anwalt und beschäftigt sicherlich hundert weitere Anwälte. Da ist auch der Selfmademan Ion Tiriac, der viel eher zu dem schlichten Peter Graf passen würde - aber Tiriac hat in diesem Metier dreieinhalb Jahrzehnte Salz gefressen und ist lernfähig geblieben.

Peter Graf stand mit seinen abenteuerlichen Transaktionen über Briefkastenfirmen, Gewährsleute und sogenannte Freunde immer auf dünnem Eis, weil er die fehlende Sachkenntnis durch immer stärkeres Selbstbewußtsein überspielte. In der Psychologie kann man das als Paranoia bezeichnen. Daß sich in seiner näheren Umgebung meist Leute als Berater befanden, die ihm unterlegen waren oder - schlimmer noch - sich zumindest unterlegen gaben, ist nicht nur psychologisch relevant. Ein ehemaliger Tankwart wurde rausgeschmissen und angeblich mit einer Million zum Schweigen verdonnert; ein Restaurantbetreiber, bei dem man gern saß, wurde nach pikanten Botendiensten mit der Organisation eines Turniers belohnt; zuletzt gab es einen angeblichen Steuerfachmann, der aber mit ansah, daß sein Klient vier Jahre dem Fiskus nichts überwies.