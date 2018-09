BOCHUM. - Vor zwei Jahren fiel es Walter Keil zum ersten Mal auf: Sein Auto, die Pflanzen im Garten und die Terrasse waren übersät mit "braunen Krümeln, wie Lehm". Auch bei den Nachbarn ging der braune Regen nieder, einmal sogar auf einer Käsesahnetorte im sommerlichen Kaffeegarten. In den vergangenen Wochen häuften sich die Niederschläge. Bei den Betroffenen erhärtete sich ein Verdacht, zumal sie allesamt in der Einflugschneise des Düsseldorfer Flughafens wohnen: Die braunen Krümel können nur aus Bordtoiletten stammen.

Chemielehrer Keil nahm Proben des anrüchigen Niederschlags, schweißte sie in Klarsichtfolie und brachte sie aufs Ordnungsamt. Das verwies ihn jedoch weiter ans Luftfahrtdezernat beim Regierungspräsidium Münster. Dort hatte man schon öfter Klagen gehört, daß es in der Nähe von Flughäfen Fäkalien regnen soll, sagt Pressesprecher Gunther Hagemann, aber noch nie habe man ein Corpus delicti zu sehen bekommen. Das Luftfahrtdezernat übergab die "linsengroßen Bröckchen" (Hagemann) aus Bochum dem Staatlichen Umweltamt in Münster zur chemischen und mikrobiologischen Analyse.

Christian Klick, dem Sprecher für Technikfragen bei der Lufthansa, ist das Phänomen nicht fremd: "Das kommt an allen Flughäfen der Welt vor." Vor allem die alte Boeing 727 lasse immer mal wieder etwas fallen. Bei der Lufthansa sei die letzte Maschine dieses Typs erst vor drei Jahren ausgemustert worden. Auf undichte Ventile oder Schläuche drücke das Wasser oft so stark, daß nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Festes durch die so entstandenen Löcher herausfalle, erläutert Klick. Bei den neuen Flugzeugtypen, fügt er jedoch eilig hinzu, seien die "Abdichtvorrichtungen besser". Aber nach wie vor befänden sich eben viele ältere Maschinen im Einsatz, zumal bei den osteuropäischen Flotten.

Die Medien hatten ein willkommenes Thema, um das Sommerloch zu stopfen. Die Ruhr-Nachrichten geißelten die "Übeltäter in luftigen Höhen", die WAZ mokierte sich über die "Bomben aus der Bordtoilette". Die "Aktuelle Stunde" des dritten WDR-Fernsehprogramms suchte in den betroffenen Gärten nach Verdauungsrückständen, ebenso das RTL-Magazin "Explosiv", für das Chemielehrer Keil telegen braune Krümel von seinem Balkongeländer fegte, die verdächtig nach Gartenerde aussahen.

Vergangene Woche legte nun das Umweltamt seine Laboranalyse vor - Ergebnis: Es wurden "keine organischen Stoffe, vor allem keinerlei Fäkalkeime, in der vermeintlichen Fliegerkacke gefunden", teilte die Bezirksregierung mit. Vielmehr scheint das Ruhrgebiet wieder mal von seiner Vergangenheit eingeholt worden zu sein. Es handele sich bei den Proben nämlich um "eisenhaltige Stäube, die aus Abwehungen von Böden oder von Emissionen aus der eisenproduzierenden bzw. eisenverarbeitenden Industrie stammen können". Das Umweltamt Hagen soll nun den Verursacher ausfindig machen.