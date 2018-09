Inhalt Seite 1 — Der Alltag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Herr Zawjalow erinnert sich genau, "wir hatten die gleiche Rückenlehne". Frau Orlowa gesteht, daß sie überhaupt nichts kapiert. Während Gindlewskyi zu bedenken gibt, wenn das ein Minimal-Werk sei, dann müsse es besser gemacht werden.

Besser kann es gar nicht gemacht werden. Das "Diwan-Bild" ist eine solid gepolsterte Leinwand, weiß versiegelt, mit einem kleinen Medaillon und dem Brustbild eines unbekannten Mannes.

"Dieser kleine Mann", sagt Frau Solowjewa, "sieht aus wie du, als du jung warst."

Als Ilya Kabakov noch relativ jung war, beschloß die Sowjetunion gerade die Fünftagewoche und den Einmarsch ins reformkommunistische Prag. Der gelernte Kinderbuchillustrator ging zum Staatsverlag "Knirps" und zeigte die bestellten Zeichnungen. Und dann ging er zu den Freunden in Moskau und zeigte ihnen die Bilder, die sonst niemand zu sehen bekam. Zum Beispiel das "Diwan-Bild".

Nach Lage der real sozialistischen Dinge hat das Bild nur ein Geheimbild werden können. Kein Preis wäre mit ihm zu verdienen gewesen. Kein Kulturhaus, geschweige denn ein Kulturpalast hätte es aufgehängt. Wiewohl das Bild nichts Verbotenes im Schilde führt, nichts Parteischädigendes vorzuhaben scheint. Und so sittsam aussieht und ganz und gar gewöhnlich, wenn man nur an die Kunstgeschichte weißer Leinwände mit und ohne Polsterung, Medaillons und kleinen Männern denkt.

Gemessen am offiziellen Kulturdesign, an den Bildern vom glorreichen Arbeiterkampf, von der Mutter aller Revolutionen, von den klaglos dargebrachten Opfern, vom Glück im irdischen Paradies, vom bestialischen Antlitz des Klassenfeinds, gemessen an all dem freilich hätte sich die gepolsterte Leinwand, weiß versiegelt, mit kleinem Medaillon und Brustbild eines unbekannten Mannes, doch irgendwie verdächtig ausgenommen. Offensichtlich unbeteiligt, uninteressiert am Schicksal des schon in die Jahre gekommenen Neuen Menschen.

Wo der Neue Mensch einmal geschichtstreibendes Subjekt gewesen ist, war das Unbeteiligtsein nicht vorgesehen. Gab es keine Rückzugskonzessionen und keine Nischenerlaubnis. Keinerlei sanktioniertes Abseits. Keine Ruhepause auf dem Diwan ohne gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Ilya Kabakov hat sich wunderbar getarnt in seinem weiß gepolsterten Unbeteiligtsein. Mit Bildern, die ein wenig arglos tun, penibel, hilflos wie das Kind, dem im Malbuch nie die Perfektion der Vorlage gelingt. Mit Bildern ohne alle Artistik. Ohne konstruktives Engagement. Unzuständig für die leidenschaftliche Anklage, für den Triumph über das verworfene nichtsozialistische Menschengeschlecht. Mit Bildern, die von so unglaublich schlichten, unspektakulären Dingen des Alltags reden, daß ihr Publikum, das sich der Malerpoet notgedrungen dazuerfunden hat, gar nicht anders kann, als Geist, Sinn und Tiefe irgendwo versteckt zu vermuten.