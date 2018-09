Schatzsuche im Osten

Seit der Eiserne Vorhang fiel, haben Zehntausende von Juden ihre Heimat in der ehemaligen UdSSR verlassen. Seit 1992 hat das weltweit größte "Center for Jewish Art" an der Hebräischen Universität Jerusalem 21 Forschungsteams in umgekehrte Richtung geschickt, um jüdische Kunst zwischen Polen und Aserbajdschan aufzufinden und zu dokumentieren. Ein Erbe, das durch die Schoah vernichtet schien, kommt dabei ans Licht: hölzerne Synagogen in Litauen, Dörfer mit jüdischen Vierteln tief im Kaukasus, bemalte Grabsteine in Galizien, kostbar geschmückte Beträume in Samarkand. Brückenkopf des Unternehmens ist die 1989 gegründete Jüdische Universität von St. Petersburg.

Schneisen ins Mittelalter

Die Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte der Juden will verschiedene historische Disziplinen zusammenführen und die vernachlässigte jüdische Geschichte des Mittelalters als wesentlichen Teil der Gesamtgeschichte ins Bewußtsein rücken. Mit dem ersten Band der Schriftenreihe "Forschungen zur Geschichte der Juden" macht die Gesellschaft nun ernst. Der Trierer Historiker Franz-Josef Ziwes zeigt in seinen "Studien zur Geschichte der Juden im mittleren Rheingebiet während des hohen und späten Mittelalters", wie sehr das Erstarken eines zentralen staatlichen Gewaltmonopols und der Niedergang der Städte Verfolgung und Vertreibung der Juden förderte (Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1995).