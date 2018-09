Nicht nur Brehms Tierleben, selbst viele heutige Werke unterscheiden auf eigentümlich unwissenschaftliche Weise zwischen "niederen Tieren" - Würmern, Krebsen, Spinnen, Insekten, Mollusken - und Wirbeltieren als Wesen "höherer" Art. Aber auch bei diesen herrscht offenbar eine Klassengesellschaft: Fische, Lurche und manchmal auch die Kriechtiere gelten oft als "niedere Wirbeltiere", hingegen Vögel und Säugetiere als arrivierte upper class des Tierreichs.

Doch selbst bei ihnen kommt es noch zu feineren Unterscheidungen: Kloakentiere, Beuteltiere und sogar Insektenfresser zählen unter den Besten bestenfalls zur oberen Mittelschicht: Wer zum Tierreichsadel zählen möchte, sollte schon ein Rind, Wolf, Tiger, vielleicht auch ein Delphin, am besten aber ein Pferd oder Affe sein. Der große Rest wird selbst in biologischen Werken, die es besser wissen sollten, herablassend erniedrigt. Ein "niederes Wirbeltier" ist gleichsam auf den Leitersprossen zur Krone der Schöpfung Homo sapiens bedauerlich zurückgeblieben. Nur die Vögel passen nicht ganz ins Bild der Stufenleiter, sie haben anscheinend die Kletterleiter seitlich umflogen, so daß es nicht verwundert, wenn der Heilige Geist als Taube über allem schwebt.

Zu einer solchen Bewertungsskala hat uns keineswegs erst Darwins Evolutionstheorie verführt. Die scalae naturae, die "Leiter des Lebens", ist ein uraltes Ordnungsbild. Die Einsichten Darwins und der modernen Biologie hätten vielmehr zur gegenteiligen Weltsicht führen müssen: Vor der Evolution sind alle lebenden Arten gleich - wie alle Menschen vor Gott. Regenwurm, Weinbergschnecke, Stubenfliege, Schimpanse und Mensch sind Zweigspitzen eines einzigen großen Lebensbaumes, die das Glück hatten, bis in die Gegenwart hineinzuwachsen. Warum gelten uns dann aber der Tintenfisch als niedrig und der Walfisch als hoch (obwohl beide keine Fische sind)?

Hauptgrund für diese ebenso volks- wie eigentümliche Wertzuteilung dürfte sein, daß wir ein Lebewesen, das noch nicht einmal die eigene Körpertemperatur konstant halten kann, einfach für zweite Wahl halten, für ein Mangelwesen, vergleichbar einem Auto ohne Heizung, low tech, erbarmungswürdig und evolutionär "von gestern". Dabei ist "kaltblütig" gar nicht der richtige Ausdruck: Ein Krokodil im afrikanischen Mittagssonnenschein hat womöglich eine höhere Bluttemperatur als Naturfreund Maier, der es photographieren will - was dieser spätestens dann bemerkt, wenn sich die Echse ihm wesentlich schneller nähert, als er fortlaufen kann.

Wechselwarm, also mit von außen bestimmter Körpertemperatur, sind die meisten "niederen" Tiere, vom Süßwasserpolypen bis zur Ringelnatter. Allerdings sollten wir uns merken - und sei es nur, um unsere thermal-evolutionäre Arroganz zu zügeln -, daß zum Beispiel ein Honigbienenvolk die meiste Zeit des Jahres seine Kerntemperatur kaum weniger genau regelt, als wir dies mit unseren besten Klimaanlagen bewerkstelligen. Das Spannendste daran ist, daß dies eine soziale Gemeinschaftsleistung einiger zehntausend kleiner seelenloser Verhaltensautomaten ist, denen kein Diplomingenieur ein raffiniertes Klimagerät in ihr Baumloch gestellt hat; das hat allein die Evolution bewirkt.

Viele große, flugfähige Insekten wie Schmetterlinge, Käfer oder Hummeln wärmen übrigens ihre Flugmuskeln auf optimale Arbeitstemperatur auf, wobei sie auf raffinierte Weise ihr Zentralnervensystem vor Überhitzung schützen. Hornissen sind beim Angriff um fast zehn Grad Celsius heißer als bei ruhigem Flug: "In der Hitze des Gefechts" ist durchaus keine exklusiv menschliche Erfindung.

Vögel und Säugetiere blieben als die großen Gruppen "warmblütiger" Tiere übrig, obwohl wir sie besser als gleichwarm (homöotherm) oder endotherm (mit eigener Körperwärme versorgt) bezeichnen sollten. Sie kontrollieren die Temperatur eines Kernbereichs ihres Körpers in meist recht engen Grenzen - bei uns selbst etwa in Abhängigkeit vom Schlaf-Wach-Rhythmus regelmäßig schwankend mit Abweichungen von wenigen zehntel bis maximal einem Grad Celsius -, indem sie diese Temperatur kontinuierlich mit Meßfühlern, die wir Wärmerezeptoren nennen, registrieren. In einem Regelzentrum im Zwischenhirn werden die Meldungen der Temperaturmeßfühler mit einem Sollwert verglichen. Bei Abweichungen nach unten setzt eine zusätzliche biochemische Wärmeproduktion ein (durch Muskelzittern oder im sogenannten braunen Fett, einem speziellen Wärmeerzeugungsorgan mancher Säuger), kombiniert mit vielfältigen Maßnahmen der Wärmekonservierung, von der Umsteuerung des Blutflusses durch Haut und Extremitäten bis zum Aufsuchen wärmender Orte oder dem Überziehen wärmender Kleidung oder dem Zusammenkuscheln mit wärmenden Partnern mit allen kreislaufanregenden u nd herzerwärmenden Folgen.