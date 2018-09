Inhalt Seite 1 — Postmans pädagogisches Füllhorn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zuerst kostet es Überwindung, sich auf das Buch einzulassen. Schon der Untertitel "Das Ende der Erziehung" stimmt lustlos. Diese fatale Ähnlichkeit mit dem "Verschwinden der Kindheit" - will sich Neil Postman da etwa selbst zitieren, oder handelt es sich gar um eine auf Bestseller-Umsätze spekulierende Verlegermasche? Und beim Lesen der ersten zwei, drei Kapitel will der Überdruß nicht weichen bei so viel Kulturpessimismus und Sinnkrise in tönender Postman-Metaphorik: Die Erziehung, die Schule, sei sinnentleert, sie habe keine Ideen, Ideale, Visionen mehr, es fehle ihr eine "Erzählung als Synonym für Gott". In diesem begrifflichen Pulverdampf läßt Postman seine falschen Götter aufmarschieren und untergehen: den Wissenschaftsgott, den Technologiegott, den Gott der ökonomischen Nützlichkeit, den Gott des Multikulturalismus. Schließlich ist der Leser ungefähr bei Seite achtzig angelangt und mag über die "richtigen" Götter, die das vierte Kapitel verheißt, eigentlich gar nichts mehr lesen.

Aber dann kommt das Buch in Schwung. Die Götter steigen aus dem Gipfelnebel des Postmanschen Spracholymps herab und verwandeln sich in teilweise überaus bedenkenswerte Anregungen, Vorschläge und Denkanstöße. Postman will dem Gerede über Schule, das nur noch von den Mitteln, nie aber vom Zweck handelt, eine neue alte Richtung geben. Allenthalben zerbreche man sich die Köpfe über die Reform von Unterrichts- und Schulstrukturen, Organisationsformen und Curricula, doch vor der Frage, wozu Schulen eigentlich da seien, schrecke man zurück. "Wir können die Züge pünktlich fahren lassen, aber wenn sie nicht dahin fahren, wohin wir wollen, wozu die Mühe", fragt der Autor und nimmt mögliche Antworten in Angriff.

Um etwa "das Raumschiff Erde" auf Kurs zu halten, beschwört er die keineswegs neue, nichtsdestoweniger richtige Idee, daß das Leben jedes einzelnen abhängt vom Maß an Verantwortung, das er für seine Umwelt auf sich nimmt. "Wir müssen uns Methoden einfallen lassen, wie wir Schüler zur Verantwortung für ihre eigene Schule, ihr Viertel, ihre Stadt bewegen können." Postman wäre sicher sehr angetan von der Hamburger Anregung, Schüler ihre Klassenzimmer selbst putzen zu lassen.

Warum Archäologie, Anthropologie und Astronomie und immer wieder die Geschichte (von Sprachen, Menschen, Kulturen, Religionen) in "seine" Schulen gehören, warum sein "absolutes Lieblingsfach aller Zeiten" das Bogenschießen ist, wieso er schließlich, nachdem er die Technologie anfangs zu einem bösen Gott erklärt hat, dafür plädiert, unbedingt Technologieunterricht in die Schule aufzunehmen - all das ist mit wachsender Seitenzahl immer schwungvoller und spannender dargestellt. Mit schöner angelsächsischer Leichtigkeit, die allen teutonischen Schul-Vordenkern so sehr abgeht, fordert er, in der Schule nicht alles, was richtig und fehlerlos ist, zum absoluten Maßstab zu machen, sondern sich mit dem Studium des Irrtums als wesentlicher menschlicher Verhaltensform zu befassen. Er insistiert, die "Vermessung der Welt durch Sprache" erfordere einen bewußten Umgang mit Metaphern, mit Definitionen und mit Fragen - und auch das werde in den Schulen weder gelehrt noch gelernt.

Postmans Füllhorn der Ideen enthält Schillerndes, manchmal Skurriles, selten sind seine Gedanken ganz ausgegoren, dafür aber assoziativ und spontan. Auch ist das Buch keineswegs so deprimierend, wie sein deutscher Titel vermuten läßt. (Das englische Wort "end" hat viel stärker als das deutsche "Ende" auch die Bedeutung von Zweck, Ziel.)

Aber man sollte sich nicht täuschen lassen. Postmans Buch ist keineswegs nur ein Gedankenspiel im realitätsfreien Raum. Viele Anregungen sind ernst gemeint und ließen sich sehr wohl umsetzen oder als Anstoß gebrauchen. Und es zeigt vor allem: Ohne das Nachdenken über das "Warum" der Erziehung wird es keine Zukunft für die Schule geben.

