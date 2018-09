Inhalt Seite 1 — Falscher Scharping Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es geschah am Freitag vergangener Woche. Da faßte sich Scharping plötzlich ein Herz, nahm den Gegner (den wahren Gegner!) ins Visier, stürmte voran - und traf, daß es eine Wonne war.

Leider spielte sich diese Szene nicht auf der Bonner Bühne ab, sondern im Freiburger Dreisamstadion, und wer sein Team nach vorne schoß, war nicht Rudolf, sondern Jens Scharping, Stürmer des FC St. Pauli.

Was ist nur los mit Rudolf Scharping? Hilflos beobachtet er, wie sich seine Partei in der Personaldiskussion verliert: Scharping oder Schröder - wer ist der bessere Kohl-Herausforderer? Als gälte es, diese Frage mit Interviews zu entscheiden, drängeln sich die Genossen derzeit zur Stimmabgabe.

Vorläufiges redaktionelles Endergebnis: Auf Scharping entfielen die Stimmen von W. Thierse, O. Lafontaine, O. Schily, R. Schmidt (mit tendenzieller Unterstützung des Frankfurter Kreises). Gegenstimmen: U. Klose, A. Schmid (mit tendenzieller Unterstützung des Seeheimer Kreises). SPD-Fraktionsgeschäftsführer Struck hält das ganze mittlerweile für eine "Scheiß-Debatte" - aber wo er schon mal gefragt wird: natürlich für Scharping.

Gerhard Schröder selbst übte sich übrigens in Zurückhaltung. Er warb fernab, am Kap der Guten Hoffnung, für die niedersächsische Wirtschaft und freute sich über Erzbischof Tutu, der ihn in Kapstadt fragte: Und Sie werden der nächste Kanzler sein?

Kanzler sein / das ist nicht schwer / Kanzler werden / aber sehr. Helmut Kohl persönlich schaltete sich jetzt in den SPD-Streit ein. Erfahren im Umgang mit Dauerwidersachern (Strauß) gab er Scharping via ARD folgenden Rat: "Meine Erfahrung zeigt, daß man in der Politik wissen muß, was man will, und daß man Stehvermögen beweist."

Stehvermögen. Ach, der Kanzler! Er weiß natürlich, daß am Ende der Genosse Beck (Mainzer Ministerpräsident und für Scharping) recht behalten wird, der zu Bild sagte: "Gegen Kohl anzutreten, da hat keiner eine Chance."