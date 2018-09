Ihr schlimmstes Ferienlager-Erlebnis: Wir haben eine Nachtwanderung gemacht, erzählt sie, immer noch entrüstet. Und der eine von den Betreuern hat die ganze Zeit von Hippies und Neil Young gequatscht. Das war ätzend. Erstens sind wir Kinder, und zweitens kannte ich das alles schon von dir.

Was du ererbt von deinen Vätern . . .die Rabenbrut! Wir müssen lieben, was uns überlebt und obendrein verlangt, daß wir nichts begreifen. Was waren wir gestern selbst so herrlich unverstanden. Heute bewimmeln wir den mainstream als Passanten unserer besten Jahre. Die Stones ein Zirkusorchester, Pink Floyd Filiale von VW - da flieht das Geheimnis von uns zu den Kindern.

Aber einen haben wir noch. Einer von uns kam durch: der letzte Büffel des Rock 'n' Roll; und bevor wir dann in dieser Tonart weitermachen, etwas Mäßigung. Neil Youngs Gesang ist nicht jedermanns Himmelsharfe. Auch nervt der Anti-Kult. Jahr für Jahr wird das jeweils neue Young-Album gefeiert, als gäbe es sonst nicht Himmel und Erde. Was immer der Treffliche tut - wahrhaft, würdig und recht, billig und heilsam ist's, und wir erheben die Herzen. Young kann nichts dafür, nur daß er seit 1989 und "Freedom" wieder große Musik spielt.

Trotzdem wäre Neil Old ein kunstmächtiger Veteran der Welt von gestern geblieben, hätte nicht um 1990 die US-Plattenindustrie in ihrer merkantilen Weisheit entschieden: Der Alternativ-Rock wird Trend. Das war der Durchbruch für Nirvana, Mudhoney, Alice In Chains, The Afghan Whigs, Soul Asylum, Dinosaur jr. . . .

Seattle wurde zum Nashville des Grunge bestimmt und das skeptische Jungvolk mit den Karohemden zur Generation X: Nestflüchter des materialistischen Amerika, magere Kinder, die gern Hippies wären, hätte sich das Paradies nicht schon ihren Eltern geschlossen. Zum Generations-Propheten sah sich Nirvana-Sänger Kurt Cobain ernannt, ein gepeinigter Junge, der im Frühjahr 1994 Selbstmord beging. Neil Young widmete ihm auf seiner 94er Platte "Sleeps With Angels" den Titelsong. Nirvanas Ablösung als Kultband hieß Pearl Jam, deren Sänger Eddie Vedder Neil Young VATER nannte. Vaters neues Album "Mirror Ball" präsentiert Young & Pearl Jam. Die Platte ist dicht und gut. - So, jetzt gehen wir ins Konzert.

Ausverkauft! Youngs Auftritt in der Westberliner Waldbühne ist sein einziger in Deutschland. Als Vorprogramm zirpt die neue Folkrock-Elfe Heather Nova; der ist hier alles zu groß. Schlag acht streunt ein grauer Wolf auf die Bühne, umrudelt von fünf Geißlein (Eddie Vedder fehlt). Mit "Big Green Country" rumpeln sie los. Schwer schaukeln sie hinüber zum "Song X", dem programmatischen Eröffnungs-Shanty von "Mirror Ball". Endlich steuert der Mixer Neils Stimme hoch, und dann - Hey! Ho! - beginnt die Sturmfahrt on the road to never: "Act Of Love", das banale "Downtown", das delikate "Scenary", "Throw Your Hatred Down" - fast das komplette neue Album, unterbrochen nur von "Mr. Soul", Neil Youngs eiserner Ration seit den Urzeiten von Buffalo Springfield und von den Stones geklaut für "Satisfaction".

Nicht wahr? Das klingt alles roh und schön, ein heftiges Neil-Young-Konzert, doch wo vermählen sich hier die Generationen? Im Publikum dominiert der erprobte Knacker, und auf der Bühne dienen Pearl Jams Buben dem Meister in metrischer Zucht.