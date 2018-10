PARIS. - Warum reagiert die französische Regierung so sensibel auf das Leiden der Menschen in Bosnien und so gleichgültig auf die Kritik an ihrer Entscheidung, die Nukleartests wiederaufzunehmen? Warum sind die Franzosen offenbar bereit, mögliche militärische Verluste leichter hinzunehmen als andere Nationen, während sie sich gleichzeitig weniger über Umweltprobleme aufregen als andere? Warum genießen es die Franzosen, anders zu sein?

Die Antwort auf diese Fragen läßt sich mit zwei Worten geben: nationale Identität.

Frankreich gehört zu jener elitären Gruppe von Nationen, die immer noch - zu Recht oder zu Unrecht - glaubt, daß nicht nur die Welt für sie wichtig ist, sondern auch sie für die Welt. Für diese Nationen ist ihre internationale Identität ein essentieller Teil ihrer nationalen Identität; sie können Einfluß auf die internationale Szene ausüben, und sie tun es auch. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem Länder wie die Vereinigten Staaten, China und Rußland.

Deutschland macht große Unterschiede bei den Problemen, mit deren Hilfe es ein internationales Profil gewinnen will. Es ist hin- und hergerissen zwischen dem komfortablen Verstecken hinter seiner Vergangenheit und der Versuchung, sich in seiner einzigartigen ökonomischen Stellung in Europa zu sonnen.

Frankreich hat seine Identität traditionell anhand von klassischen politischen und militärischen Maßstäben definiert. Der Besitz eines eigenen Nukleararsenals und die Bereitschaft, überall in der Welt militärisch zu intervenieren, von Ruanda bis Bosnien, sind nicht nur Komponenten seiner Sicherheit, sondern auch seines internationalen "Status". Zu den Statussymbolen gehören auch ein ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat, der weit verbreitete Gebrauch der französischen Sprache und die Bewunderung der französischen Kultur überall in der Welt.

Für die Franzosen ist der Wunsch, anders zu sein, ein wichtiger Teil ihrer Existenz. Er gewinnt die Proportionen einer kollektiven metaphysischen Suche und hängt wahrscheinlich - zumindest teilweise - mit Frankreichs militärischen Niederlagen im Zweiten Weltkrieg und anschließend in Indochina wie auch mit seiner politischen Niederlage in Algerien zusammen.

Dieser historische und politische Hintergrund hat die Weltsicht jedes Präsidenten der französischen Fünften Republik seit Charles De Gaulle geprägt. Jacques Chirac hat sich dazu entschlossen, das Bedürfnis nach einer starken nationalen Identität auf besonders aktive Weise zu interpretieren. Damit riskiert er, die Lücke zu offenbaren, die zwischen dem Ausmaß der französischen Ambitionen und der Fähigkeit besteht, sie zu erfüllen.