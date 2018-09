Inhalt Seite 1 — Kühler Blick auf die schöne Welt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sie liegen in den Stühlen, den Kopf nach hinten auf die Rückenlehne gelegt, die Kehle ungeschützt. Sie ruhen auf den Betten, nackt auf dem Bauch liegend oder auf dem Rücken. Peter und Gregory, Mo, Andy und Celia. Schmale, knabenhafte Männer, eine junge Frau. Es sind Menschen, die nichts zu kümmern scheint. Selten hat der Besucher in der Hamburger Kunsthalle entspanntere, unaufgeregtere Bilder gesehen. Sie stammen von David Hockney. Ein Künstler mit Sonderstatus in der Szene, eine Art Schmetterling unter vielen Nachtfaltern.

Hockney malt und zeichnet gegenständlich, bunt und dekorativ, den Leuten gefällt es. Nette Bilder von Sehnsuchtsorten, von Swimmingpools im fröhlichen Kalifornien, von Atriumvillen mit Corbusierliegen und sonnigen Boulevards. Er gibt gern zu, daß er Plätze mag, die Glamour haben und Schick. Und die schicken Leute mögen ihn auch. 1985 gab ihm das Lifestyle-Magazin Vogue den Auftrag, über vierzig Seiten der Dezember-Ausgabe zu gestalten. BMW ließ ihn zur Feier seines Auftritts in der Hansestadt eine Luxuskarosse mit Hockney-Design verzieren.

Die Hamburger zeigen eine umfangreiche Retrospektive der Zeichnungen des Jungen aus Yorkshire, der seit langem das englische Schmuddelwetter mit der kalifornischen Sonne vertauscht hat. Ein Künstler, der vier Jahre auf der Bradford School of Art nach akademischen Grundsätzen Perspektive und Anatomie lernte, bevor er auf das Royal Art College in London kam. Dort wurde moderne Kunst gelehrt, abstrakter Expressionismus und so weiter. Aber Hockney ließ sich nicht allzulange irritieren. Auch wenn die Anhänger der Moderne es schnöde belächelten: Ihm ging es beim Malen immer noch ums Erzählen. Zeichnen, so hatte er es in der Provinz gelernt, war dafür die Basis, die verstandesmäßige Voraussetzung für Kunst. Er nahm sich die Außenseiterkunst zum Vorbild, die Art brut von Jean Dubuffet oder Kinderbilder, auch ein bißchen Matisse und Altägyptisches.

Als Stilvirtuose verließ Hockney das College. Ob abstrakt oder expressiv, naturalistisch, flächig oder plastisch, er mischte sich aus den Malweisen seinen Spezialcocktail. Ein flaches Tor, eine naive Palme, ein übergroßes Nasser-Portrait, zwei Passanten, einer, der schnell als Ägypter zu identifizieren ist, und einer, der direkt aus einer Hieroglyphentafel entsprungen zu sein scheint, das ist seine "Shell Garage. Luxor" (1963).

Hockney ist von Anfang an erfolgreich. Er verkauft alle Bilder seiner ersten Einzelausstellung 1963. Im folgenden Jahr dasselbe Verkaufsergebnis. Er wird als Pop-Künstler berühmt: einer, der seine Motive allerdings nicht wie die anderen in den Supermärkten der Großstädte findet, sondern eher in den Hochglanzmagazinen der Vororte.

Als käme es nur darauf an, sich zu beschäftigen, liebt es Hockney, sich maltechnische Aufgaben zu stellen. "Kleine Probleme" nennt er sie, Fingerübungen, die es zu bewältigen gilt. Das Wasser in den blauen kalifornischen Swimmingpools ist so eine Herausforderung. Er hat es mit und ohne Schwimmer gemalt. Nur den "Big splash" oder die psychedelisch verschobenen Linien der Kacheln unter einer bewegten Oberfläche.

Auch Glas fasziniert ihn. Man könne hindurchschauen, sagt er, aber ebensogut nur obendrauf. Etwas, das der Künstler ganz allgemein und bewußt tut. Denn der Mann, den die kühlen porzellanhäutigen Nymphomaninnen von Ingres im Louvre so sehr faszinieren, malt private Räume, malt Hotelzimmer, Salons so unpersönlich, als hätten Menschen aufgehört zu existieren. Hockney ist vernarrt in leere Stühle, einsame Sonnenschirme, verlassene Bistrotische.