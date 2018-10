Inhalt Seite 1 — Zweifel am Rechtsstaat Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Schande, was man den Betroffenen da antut", empört sich Siegfried Rittershofer. Trotz seiner gesundheitlichen Beschwerden hat der berufsunfähige Schreiner kaum eine Gerichtsverhandlung im Holzschutzmittelprozess versäumt. Wie Tausende andere fühlt er sich von den Chemiegiften um seine Gesundheit gebracht. Nun ist er von der Justiz bitter enttäuscht.

Nach Contergan-Beschluss und Erdal-Lederspray-Urteil stellte das Urteil des Frankfurter Landgerichts vom Mai 1993 einen weiteren Durchbruch beim Verbraucherschutz dar. Zwei führende Manager der Holzschutzmittelfirma Desowag waren zu je einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung und 120 000 Mark Geldstrafe verurteilt worden. Doch Anfang August hatte der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben. Nun liegt die schriftliche Begründung vor.

Was die Frankfurter Richter nach 66 Verhandlungstagen auf 366 Seiten niedergeschrieben hatten, das macht der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs auf gerade mal 23 Seiten wegen einer Verfahrens- und einer Sachrüge zunichte. Der Heidelberger Nierenspezialist Wolfgang Huber hatte die Staatsanwaltschaft 1990, lange bevor er zum Sachverständigen berufen wurde, in einem Brief "ausdrücklich ermutigen wollen, in diesem Verfahren nicht lockerzulassen". Zwei Jahre später wollten die Verteidiger der Angeklagten Huber als Sachverständigen wegen Befangenheit ablehnen, doch das Landgericht war dem nicht gefolgt: für den BGH ein Verfahrensfehler.

Ferner monierten die obersten Richter, das Landgericht habe sich auf "Erkenntnisse neuerer medizinischer Forschung" gestützt, ohne die dagegen geäusserte Kritik "in dem gebotenen Umfang darzustellen". Angesichts der ungewöhnlichen Sorgfalt und Ausführlichkeit, mit der die Frankfurter Kammer genau auf diese Auseinandersetzung eingeht, kann das nur verwundern.

Auch aus anderen Gründen bleibt die Aufhebungsbegründung aus Karlsruhe unbefriedigend: Es geht um die Grundsatzfrage, wieviel Gift in einem allgemein zugänglichen Produkt straffrei unter die Leute gebracht und in die Umwelt eingetragen werden darf. Die beiden Desowag-Manager sassen quasi stellvertretend für die gesamte chemische Industrie auf der Anklagebank.

Zehntausende von Geschädigten dürften nun Zweifel am Rechtsstaat bekommen, denn die meisten Zivilprozesse bleiben wegen des Strafverfahrens ausgesetzt. Viele nach Verwendung von Holzschutzmitteln Erkrankte werden kaum noch auf Schmerzensgeld oder Schadenersatz hoffen dürfen: Bis zum Abschluss einer Neuverhandlung können Jahre vergehen.

Die Trennung zwischen Straf- und Zivilrecht entpuppt sich hier als ein Grundmangel. Die Zivilgerichte warten auf die Strafrichter. Die aber müssen im Zweifel für den Angeklagten urteilen. Im Zivilverfahren dagegen gelten vielfältige Beweiserleichterungen zugunsten der Opfer, der Täter muss beweisen, dass ihn keine Schuld trifft. Andererseits bietet das Strafverfahren über den Einsatz des Polizeiapparats ganz andere Ermittlungsmöglichkeiten.