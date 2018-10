Inhalt Seite 1 — CD kompakt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kälte, Tod und Einsamkeit - wer wagt es, solche Themen anzusprechen, wo doch tief in allen Ritzen noch die Hitze dieses Sommers klebt?

Geoff Smith heißt der 29jährige britische Komponist, der mit seinem Album "15 Wild Decembers" schon jetzt den Winter feiert. "Cold in the earth", läßt er seine Frau Nicola Walker Smith singen, "and the deep snow piled above thee!" Da erbleicht der Zuhörer, denn fast hatte er vergessen, daß auf eine Jahreszeit die nächste folgt: erst "Summertime", dann "Autumn Leaves". Nicht aber bei Geoff Smith, bei ihm ist immer Winter - seine Musik klingt, als wolle er gegen die globale Erwärmung anmusizieren und gegen den gemeinen Frohsinn sowieso.

Fünf der acht Titel sind nach Texten romantischer Dichter des 19. Jahrhunderts komponiert, darunter Shelley, Keats und Emily Brontë: Ihre Worte sind lyrische Ankündigungen der Grabeskälte, sie sprechen von der Trauer um die Wärme des Sommers und um die verlorene Liebe. "Come, months, come away / From November to May / In your saddest array . . ."

Klarer Pianoklang in bewegtem Rhythmus bestimmt das Wesen der Musik. Minimale Melodien wechseln sich ab, schaffen Atmosphäre. Ebenso klar ist die ausgebildete Stimme von Nicola Walker Smith, elegisch, aber nicht langweilig. Durch mehrfaches, auch mehrstimmiges Aufnehmen klingt sie intensiv, nie übertrieben. Leicht gehen ihr die Verse von den Lippen - Geoff Smiths Melodien tragen sie, als seien die Worte für sie geschrieben. So entsteht eine junge, ernste Musik, in deren minimalistisch-klassischem Gewand die Kraft zum Populären steckt.

Besonders die Vertonung des Fragments "Six Wings Of Bliss" von Emily Brontë zeigt Popqualitäten: Willenlos hängt das Ohr des Zuhörers am Haken der Melodie, lange klingen die Verse nach wie ein Echo im Gehörgang: "It will not shine again / It's sad course is done / I have seen the last ray wane / Of the cold, bright sun." Dieses Stück liegt in verändertem Arrangement mit kräftigem Baß und Schlagzeug ein zweites Mal dem Album bei, auf einer Extra-Single. Der Rhythmus entfaltet eine ganz besondere Kraft - da geht sie hin, die Sonne, "it will not shine again . . ."

Emily Brontës Poesie der heimatlichen nordenglischen Landschaft inspirierte Geoff Smith zu dem Titelsong "15 Wild Decembers". Später bezog er auch andere Romantiker in seine Arbeit ein. Dazu sagt der Komponist: "Am Ende hatte ich fünf Songs mit Texten von Dichtern, deren Leben, wie das von Emily Brontë, tragisch kurz waren, beendet durch Krankheit oder Selbstmord. Mit Gedichten von solcher Kraft und Tiefe zu arbeiten, von Menschen gemacht so jung wie ich selbst - niemand war älter als dreißig Jahre -, das war demütigend, aber auch inspirierend." Mitten in all den verschachtelten Rhythmen und getragenen Melodien liegt ein Stück der atmenden Stille, eine Erholungspause vom Geklapper mit dem minimalistischen Handwerkszeug. Es heißt "The Rainpools Are Happy", und wohl nur ein Nordengländer wie Geoff Smith ist dazu fähig, sich so intensiv in eine Regenpfütze hineinzudenken, daß er ihr musikalischen Ausdruck verleihen kann . . .

Hier verrät er sich: Eigentlich will er mit seinem Werk den Winter doch erträglich machen, ein Zeichen setzen gegen die Wahnvorstellung von der sogenannten schönen Jahreszeit, gegen den idiotischen Wunsch nach einem ewig blauen Himmel.