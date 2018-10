Alle sind dafür: Regierung und Opposition, Industrie und Gewerkschaften, Kirchen, Umweltschützer und Hausfrauen - für sustainable development, für nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung. Offenbar aber wird mehr darüber geschrieben und geredet als danach gehandelt. Jedenfalls läßt sich für die vergangenen zehn Jahre nur sehr begrenzt die allgemein geforderte Entkopplung von Umwelt- und Ressourcenverbrauch einerseits und Wirtschaftswachstum andererseits belegen. Zwar nahm der Ausstoß einiger besonders regulierter Schwermetalle und Schadstoffe ab, aber eine breite Entkopplung läßt sich noch nicht entdecken. Selbst relative Erfolge - wie die Stabilisierung des Energieverbrauchs - haben bei näherer Betrachtung ihre Wermutstropfen: Der Stromverbrauch steigt überproportional, und was die Industrie sparte, wurde dafür in Pkw und Lkw verfeuert. Der Energieverbrauch des Verkehrs wird demnächst den der Industrie übertreffen, und was die Wärmedämmung an Energie einsparte, fraß die größere Wohnfläche wieder auf. Offensichtlich bringt keine wichtige Instanz irgendwo auf der Welt eine wirklich nachhaltige Entwicklung auf den Weg.

Die Erklärung dafür: Erstens gibt es unter dem abstrakten Konsens grundsätzlich verschiedene Konzeptionen mit vielen verdeckten Motiven, die sich gegenseitig blockieren. Und zweitens ist zur Zeit der politische Druck nicht groß genug, um diese Blockade zu überwinden.

Beginnen wir mit den Differenzen in Konzeptionen und Motiven. Vereinfacht, aber nicht unfair oder verzerrend, lassen sich zwei verschiedene Grundansätze unterscheiden: den der Umweltschützer und den der Industrie. Die Umweltschützerkonzeption - mit vielfältiger wissenschaftlicher Unterstützung - findet sich in relativ zahlreichen umfangreichen Studien wieder, beginnend mit einer Studie der niederländischen Friends-of-the-Earth-Organisation bis zur Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) über Ökosteuern im Auftrag von Greenpeace. Bei allen Unterschieden im einzelnen hat sich dabei das Konzept des "ökologischen Fußstapfens" durchgesetzt. Die dauerhafte Tragekapazität der Erde - als Lieferant von Rohstoffen oder Aufnahmefähigkeit von Emissionen - wird dabei quantifiziert und durch die jetzige und künftige Weltbevölkerungszahl geteilt. Denn die neue Welt soll ja nicht nur ökologisch, sondern auch gerecht sein. Jeder Erdenbürger erhält den gleichen "Umweltrahmen". So landet man denn beim Konzept einer "1,5-Kilowatt-Gesellschaft", was etwa einem Viertel des jetzigen bundesdeutschen Energieverbrauchs entspricht, bei Verdoppelung der Weltbevölkerung wäre es ein Achtel. In der Regel fordern entsprechende Rechnungen auch für andere Stoffe und Emissionen Reduzierungen von siebzig bis neunzig Prozent in einem Zeitraum von zwanzig bis fünfzig Jahren.

Geradezu heftig wehren die Umweltschützer sich indes gegen den Vorwurf, Askese zu predigen. In den Zwischen- wie Endbericht der Enquetekommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" schmuggelte ein offenbar damit gequälter Umweltvertreter die Sätze: "Anders leben heißt bewußter genießen, es heißt nicht, auf Genuß zu verzichten. Es ist nicht wahr, daß nur kratzige Wäsche und Sandalen umweltverträglich sind. Zukunftsverträgliche Lebensformen sollen nicht mit Verzicht, sondern mit Freude, nicht mit Grau, sondern mit allen Farben der Natur, nicht mit Verboten, sondern mit Lebensbejahung und Sinneslust verbunden werden."

Große Hoffnung wird dabei zunächst in die rasche Umsetzung des technischen Fortschritts gesetzt, angefeuert durch Ökosteuern. Bei realistischer Einschätzung überkompensiert aber selbst ein moderates Wirtschaftswachstum die spezifischen Einspareffekte der umweltfreundlicheren Technologien in den meisten Fällen.

So bleibt nur ein drastischer Wandel im Lebens- und Konsumstil, wobei merkwürdigerweise das brisante Thema Nahrungsmittelkonsum, insbesondere der hohe Fleischkonsum, nicht thematisiert wird. Statt dessen wird es hier oft nebulös. Am konkretesten geht es noch in den Fachstudien zum Verkehr zu, wo neben dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und 3-Liter-Autos auch eine Reintegration von Wohnen, Arbeiten und Freizeit und eine Relokalisierung der Produktion gefordert werden, um den Bedarf an Mobilität zu reduzieren. Etwas polemisch: Hier wird nachhaltiges Wachstum zum dörflichen Idyll, das eschatologische Harmoniebedürfnis erinnert eher an den frühen Karl Marx, ohne dessen Mobilisierung der Elenden und Geknechteten dieser Welt zu erreichen. Denn diesmal - und hier liegt wohl die entscheidende Schwäche in der Umsetzungsperspektive - kann nicht die Erlösung von Not und Unterdrückung versprochen werden, sondern nur die Abkehr von einem Wohlstandsniveau, das die meisten Bürger hier froh sind, erreicht zu haben - und das zu erreichen, sich die achtzig Prozent der bislang ausgeschlossenen Weltbevölkerung heftig bemühen.

Wird man bei der Umweltschützerkonzeption von Material fast erschlagen, so muß man - jenseits von Allgemeinplätzen - schon suchen, um detaillierte Ausführungen zur Industriekonzeption zu finden. Im Kern geht es um folgendes: Durch Umweltmanagementkonzepte soll eine ständige Senkung von Emissionen und Ressourcenverbrauch über den gesamten Produktlebenszyklus erreicht werden. Die für diese "Ökoeffizienz" nötigen Innovationen erfordern unternehmerischen Freiraum und Geld, aber keine enge Regulierung. Die zur Verfügung stehende Zeit reicht aus, um mit dieser Strategie die anstehenden Umweltprobleme zu lösen, ohne daß es zu größeren Katastrophen kommt. Dieser Optimismus begründet die Ablehnung staatlicher Beschleunigungsmaßnahmen (wie beispielsweise Ökosteuern). Eher dezent wird darauf hingewiesen, daß die Kunden nicht bereit sind, höhere Preise für umweltfreundliche Produkte zu zahlen - was die Industrie exkulpiert, denn jeder versteht, warum Unternehmen keinen Krach mit Kunden wollen.