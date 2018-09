Die Kritik des Verfassungsrechtlers Hans Herbert von Arnim (ZEIT Nr. 37) an der Diäten- Neuregelung für die Bonner Bundestagsabgeordneten hat sichtlich ins Schwarze getroffen. Seither beharken sich Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth sowie Vizepräsident Hans- Ulrich Klose einerseits und der Jurist von Arnim andererseits gegenseitig mit Beschuldigungen wie "Irreführung" und "falsche Darstellungen" et cetera. Weil das Bundestagspräsidium nicht ohne Grund befürchtet, die meisten Abgeordneten könnten auf Fragen ihrer Basis in Argumentationsnöte geraten, erhielten alle 672 Parlamentarier mittlerweile mehrseitige Interpretationshilfen zugefaxt, in denen versucht wird, von Arnim zu widerlegen.

Im materiellen Kern der Neuregelung geht es darum, die MdB-Entschädigung an der Besoldung der Richter an Obersten Bundesgerichten auszurichten. Gegen diese durch von Arnim kritisierte Diätenhöhe wäre nichts einzuwenden, wenn die Regelungen tatsächlich so transparent wären, wie es das Präsidium behauptet. Die vorgesehene Grundgesetzänderung sieht zwar vor, daß sich die Diäten nach den Bezügen der Bundesrichter bestimmen; da es jedoch verschiedene Stufen der Richterbesoldung gibt, ermächtigt die geplante Verfassungsänderung praktisch, auch an der höchsten Stufe Maß zu nehmen. Und zwischen der jetzt vorgesehenen Stufe und der höchsten liegt immerhin eine Differenz von einigen tausend Mark.

Schon deshalb stimmt es nicht, wenn Süssmuth und Klose erklären, künftig lese man im Grundgesetz, "welche Entschädigung ein Abgeordneter erhalten soll". Außerdem: Selbst kundige Leser der neuen Bestimmungen tun sich schwer, die konkreten Abgeordnetenbezüge auszurechnen. Die komplexen Besoldungsvorschriften sind für die meisten Bundesbürger schlicht undurchschaubar.

Richtig ist zwar, daß die jährliche Anpassung der Beamtenbesoldung, künftig mithin auch die der Abgeordneten, öffentlich ist, womit von Arnims Vorwurf der Camouflage zunächst ins Leere geht. Gleichwohl hat er andererseits recht. Das Verfassungsgericht hat nämlich eine Koppelung der MdB-Entschädigung an die Beamtenbesoldung ausdrücklich untersagt. So gerechtfertigt regelmäßige Diäten-Anpassungen sind, wegen der vom Verfassungsgericht postulierten öffentlichen Kontrolle sollte das nur in Form eines Spezialgesetzes erfolgen und nicht automatisch mit der Erhöhung der Beamtenbesoldung.

Auch in einem weiteren Aspekt ist Kritik angebracht. Formal stimmt Süssmuths und Kloses Darstellung, daß die Abgeordneten-Renten gesenkt werden; faktisch werden sie aber wegen der höheren Bemessungsgrundlage erhöht. Überdies: An der im Zuge der Beamten-Reform geführten Diskussion, die Pensionen nicht mehr nach dem letzten höchsten Beamtengehalt zu bemessen, sondern ähnlich wie in der Rentenversicherung nach dem beruflichen Lebenseinkommen auszurichten, geht die MdB-Altersentschädigung - für zwölf Jahre Parlamentszugehörigkeit gibt es rund 5500 Mark - völlig vorbei. Das hat denn doch Hautgout.