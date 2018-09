Als vor dreihundert Jahren in Japan eine lange Friedensperiode begann, eröffnete in Osaka der Markt von Kizu. Freier, lauter und lebendiger als hier ging es im ganzen Land nicht zu. Rings um den Kizu-Markt wurden nicht nur die besten Seefische und das feinste eingelegte Gemüse feilgeboten - auch das bunte Kabuki-Theater und die Keramikkunst zeugten vom Stolz der blühenden Handelsmetropole.

Welch ein Vergleich zur heutigen Misere: Kizu - der Name des alten Marktplatzes von Osaka ging Anfang September um die Welt. Doch nicht mehr als Sinnbild eines kreativen Handelsgeistes, sondern als Symbol für den Verfall der japanischen Wirtschaftsmoral. Die Kizu-Kreditgenossenschaft, die beliebteste Bank am Fischmarkt, war am Ende. Fachleute aus aller Welt deuten den Bankrott des Finanzhauses als Symbol für die Dramatik der japanischen Bankenkrise.

Mit Schrecken wurden die braven Sparer von Osaka der Krise gewahr: Nach Schätzung des US-Wertpapierhauses Salomon Brothers lasten derzeit faule Kredite in Höhe von 1400 Milliarden Mark auf dem japanischen Bankensystem. Voraussichtlich fünfzehn Prozent des Bruttosozialprodukts müssen in Japan in den nächsten Jahren abgeschrieben werden. Der Grund: Seit Beginn der neunziger Jahre hatte sich die Kreditlast aus den Immobilienspekulationen der vorausgegangenen Dekade im japanischen Bankwesen aufgetürmt, ohne daß die Finanzbehörden aktiv wurden. Statt die Probleme rechtzeitig aufzudecken, spielten die Finanzbürokraten in Tokio auf Zeit. Längst zahlungsunfähige Banken, die wie Kizu ihre Kundeneinlagen im Immobiliengeschäft verspielt hatten, wurden von den Behörden künstlich am Leben gehalten - in der Hoffnung, daß der wirtschaftliche Aufschwung sie eines Tages doch noch retten würde. Je länger der Aufschwung aber auf sich warten ließ, desto weiter klaffte die Kreditlücke in der Geldbranche, und desto schwerer lastete der marode Banksektor auf der gesamten Volkswirtschaft. Erste Warnungen, daß der Einbruch des japanischen Finanzsystems in gefährliche Nähe rücke, kamen jedoch aus dem Ausland und wurden in Japan allzu lange Zeit überhört.

Für die Leute vom Kizu-Markt war die Nachricht vom Bankrott ihrer Bank geradezu unfaßbar: "Das ist doch die Kreditgenossenschaft, die unseren Markt nach dem Krieg wieder aufgebaut hat", stöhnt ein 61jähriger Fischhändler, der sein gesamtes Vermögen - vierzig Millionen Yen - bei Kizu angelegt hat.

Für kurze Zeit spiegelte sich das ganze Leiden der japanischen Wirtschaft in den Geschehnissen rund um den Kizu-Markt. Mit Kapitaleinlagen von knapp unter tausend Mark hatten an die fünfzig Markthändler im Jahr 1953 die Kizu-Kreditgenossenschaft gegründet. Die Spareinlagen beliefen sich damals auf nicht mehr als insgesamt 50 000 Mark, Anfang September aber umfaßten sie die stolze Summe von siebzehn Milliarden Mark.

Schon ein Blick rund um den Kizu-Markt läßt heute die gefährlichen Entwicklungen ahnen, die sich hinter dem unaufhaltsam scheinenden Aufstieg der alsbald größten japanischen Kreditgenossenschaft verbargen. Von Kabuki und Keramik, den traditionellen Künsten, ist vor Ort keine Spur mehr zu finden. Das moderne Unterhaltungsgeschäft am Marktplatz wird statt dessen von der Pachinko-Industrie dominiert. Groteske postmoderne Paläste aus Marmor und Glas hat diese Glücksspielbranche, die in Japan mehr Geld umsetzt als die Autoindustrie, neben den verbliebenen Fisch- und Gemüseläden errichten lassen. "Wir haben uns um die Pachinko-Läden seit ihrer Eröffnung gekümmert. Aber wenn sie erfolgreich waren, schnappten uns die großen Banken selbst diese Kunden weg", versuchte Kizu-Chef Monoru Kajiya den Bankrott zu erklären. Seine Rechtfertigung warf ein bezeichnendes Licht auf die gesamte japanische Geldbranche: Wer nämlich von der Glücksspielindustrie als Kunden lebt, betreibt am Ende selbst ein Glücksspiel.

Zehntausende von Kizu-Kunden waren sich dieses Risikos bisher nicht bewußt gewesen und stürmten zu den Filialen ihrer Bank, als der Gouverneur von Osaka die Liquidierung der Kizu-Kreditgenossenschaft verkündete. Der Menschenauflauf war von den Behörden sorgfältig vorbereitet worden. Schon eine Stunde bevor die Nachrichten von dem bevorstehenden Kizu-Bankrott berichteten, hielten fünf Limousinen der Tokioter Notenbank vor der Bank am Fischmarkt; Beamte luden zehn Metallkisten und dreißig schwarze Taschen voller Geldscheine aus. Als dann die ersten Kunden vor die Schalter drangen, um ihre gefährdeten Guthaben in Verwahr zu nehmen, begrüßte sie eine Lautsprecheransage: "Seien Sie unbesorgt. Wir haben genug Geld, viel mehr als sonst."