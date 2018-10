Haltet euch nicht an der Traufhöhe fest!" In einer Kapuzinerpredigt rief Gerhard Schröder die Genossen auf dem Berliner SPD-Parteitag im März zu mehr politischem Selbstbewußtsein auf. Die Frage sei: "Wie geht ihr mit den Konflikten der Moderne um?" Die gequälten Seelen der Delegierten vereinten sich im subalternen Jubel, und die Versammlungsleiterin rief dem Niedersachsen nach: "Lieber Gerhard, komm bald wieder, wenn wir wieder einmal deprimiert sind."

Tatsächlich glaubt niemand in der Berliner SPD, daß sich die Partei aus eigenen Kräften aufzurütteln vermag. Die Stimmung ist depressiv. Schon jetzt wird die Wahlkampfleitung der Spitzenkandidatin Ingrid Stahmer heruntergemacht, als stehe die Niederlage am 22. Oktober bereits fest. Der abgelehnte Gegenkandidat, Exbürgermeister Walter Momper, führt einen Sonderwahlkampf für Rot-Grün. Das Stahmer-Lager und das Momper-Lager unterstellen sich gegenseitig Obstruktion. Obwohl intern die Zweifel an der Mobilisierungsbereitschaft wachsen, lädt der linke "Donnerstagskreis" ungerührt zur nächsten Sitzung ein - Haupttagesordnungspunkt: Postenverteilung nach der Wahl. Denn wichtiger als die Frage der Hauptstadt und die Konflikte der Moderne ist allemal das Problem, die personalpolitischen Strategien des rechten "Britzer Kreises" zu konterkarieren. Die Berliner SPD wird eben nach wie vor von jener "Kreiswirtschaft", von den (Westberliner) Bezirksfürsten, vom Parteimilieu beherrscht.

Insbesondere für die SPD gilt: Mit der Vereinigung hat sich in Berlin alles verändert - bis auf die Parteienlandschaft. Die Veränderung hat nicht inspiriert, sondern die defensive Abhängigkeit zum Parteimilieu gestärkt. Die Integration von Ostberlin war nie Thema einer Grundsatzdebatte. Das Parteimilieu wurde gleichwohl in den Osten ausgedehnt. Da die Ostberliner Ortsvereine gegenüber der kulturellen Übermacht der PDS beinahe Sektencharakter haben, orientierten sie sich allzu bereitwillig am parteiinternen Kleinkrieg in Westberlin. Die Bürgerrechtler überließ die Partei den Grünen oder - wie kürzlich geschehen - Helmut Kohl. Die SPD schielte eher nach den heimatlosen SED-Kadern. Aber als man durch die Aufnahme des einstigen SED-ZK-Mitarbeiters Manfred Uschner ein Signal setzen wollte, zuckte man zurück. Die Ostberliner SPD-Genossen hatten dagegen protestiert. Vor zwei Jahren gab es die Chance, ein Signal der Vereinigung zu setzen: die Kandidatur von Wolfgang Thierse für den Parteivorsitz. Aber Thierse sollte vorab schriftlich zusichern, daß er nicht danach strebe, Spitzenkandidat zu werden. Er verzichtete mit Grausen. Kandidaten, die nicht im Milieu verortet sind, haben in Berlin kaum eine Chance.

Berlin war eine ÖTV-Stadt, geschlagen mit einem hochsubventionierten und hypertrophen öffentlichen Dienst. Jetzt muß die Stadt auf eigenen Füßen stehen und eine dramatisch hohe Verschuldung abbauen. Aber das wichtige Thema Sparen und Gemeinwohl überläßt die Partei mehr und mehr den Grünen. Ihr reicht es aus, Frühwarnsystem gegen Sozialabbau zu sein. Und die großen Themen wie Hauptstadtumzug oder die Vereinigung der Länder Berlin und Brandenburg überließ man der CDU. Die SPD stritt lieber über das Pro und Kontra des Landesschulamtes. Das bewegte eben die Lehrerklientel. Obwohl die Mehrheit der SPD-Mitglieder für eine Fortsetzung der Großen Koalition ist, überläßt Ingrid Stahmer die historischen Leistungen der eigenen Regierungstätigkeit der CDU. So kann sich die CDU unwidersprochen als Hauptstadtpartei darstellen. Die Angleichung der Ostgehälter - eine der hart erkämpften Erfolge dieser Koalition - steht auf den Wahlplakaten der CDU. Ingrid Stahmer setzt dagegen: Die Berliner sollen sich in ihrer Stadt zu Hause fühlen. Das aber tut das Parteimilieu allemal: Es ist zu Hause, nicht in der Hauptstadt, wohl aber im Kiez.