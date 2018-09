Inhalt Seite 1 — Riskanter Reiz der Exoten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Emerging Markets" - für viele Anleger ist das längst ein vertrauter Begriff. Nirgendwo anders konnte man in den letzten Jahren mit Aktien mehr Geld verdienen als an den Börsen der Wachstumsmärkte in Osteuropa, Asien, Afrika und Südamerika.

Wo reichlich Gewinne locken, da lauern auch viele Gefahren - auch, weil die nationalen Kapitalmärkte noch unterentwickelt sind. "Das Problem ist die mangelhafte Infrastruktur vieler junger Finanzmärkte. Oftmals hapert es an funktionierenden Abrechnungssystemen, oder es fehlt an zuverlässigen Depotbanken", sagt Insa Schulz, Marketing-Managerin bei Foreign & Colonial, einer Fondstochter der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank. Das Londoner Unternehmen, das über neunzig Emerging-Markets-Fonds managt, hat deshalb die Liste der Kandidaten, die sich für ein Investment eignen, auf rund vierzig Länder zusammengestrichen.

Der Attraktiviät für den Anleger tut das zunächst keinen Abbruch. Gemein ist allen Schwellenländern, daß ihre Volkswirtschaften im Vergleich zu den Industrienationen hohe, oft sogar zweistellige Wachstumsraten zu verzeichnen haben. Südostasien gilt sogar als eine der Emerging-Markets-Regionen, bei der Fachleute streiten, ob einzelne Länder nicht schon längst den Anschluß an die Weltspitze geschafft haben. In Malaysia oder Singapur etwa wuchs das Bruttosozialprodukt in den vergangenen Jahren um durchschnittlich acht Prozent. Zudem sind die Inflationsraten moderat, und die politische Lage gilt als stabil. Ähnlich sieht es beim Nachbarn Hongkong aus, wo die Unternehmensgewinne im Schnitt um zwanzig Prozent pro Jahr zulegen konnten.

Daran wird sich nach einer aktuellen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in den nächsten Jahren wenig ändern. Nach Ansicht der Wirtschaftsforscher bleiben die Aussichten für den Export, insbesondere für die Technologieprodukte, glänzend. Auch die riesigen Infrastrukturvorhaben, die in der Region geplant sind, werden die Binnenkonjunktur ankurbeln.

Experten gehen davon aus, daß in Südostasien während der nächsten Jahre mehrere hundert Milliarden Mark für neue Verkehrs-, Energieversorgungs- und Telekommunikationsnetze ausgegeben werden. Ein derart gigantisches Konjunkturprogramm gilt immer noch als der beste Treibstoff für steigende Aktienkurse. Mit Hongkong, Kuala Lumpur und Singapur verfügt die Region zudem über gut entwickelte Finanzmärkte, auch wenn andere Finanzplätze wie die chinesischen Behörden in Shanghai oder Shenzhen eher an eine Spielhölle als an einen geordneten Kapitalmarkt erinnern.

Es gibt also durchaus gute Gründe, sich an bestimmten Emerging Markets zu engagieren. Dazu muß der Anleger nicht einmal an die fremden Börsen gehen. Im Freiverkehr der deutschen Börsen werden eine ganze Reihe von Werten aus Asien, Lateinamerika und Osteuropa gehandelt, darunter auch erstklassige "Blue Chips". Der Kauf über den hiesigen Markt ist nicht nur sicherer, er ist auch kostengünstig. Der Grund: Die Spesensätze der Banken sind genauso hoch wie bei deutschen Papieren, während die Institute für Auslandsorders oft abenteuerliche Sätze berechnen.

Vor einer Kaufentscheidung bedarf es jedoch gezielter Unternehmens- und Marktinformationen. Um an die heranzukommen, braucht der Anleger jedoch Zeit und nicht zuletzt Geld. Vor allem muß er ständig auf dem laufenden bleiben. Und selbst dann ist er nicht sicher, ob er Negativmeldungen schnell genug erfährt, um rechtzeitig aussteigen zu können.