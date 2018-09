Inhalt Seite 1 — Die Deutsche auf dem Zarenthron Seite 2 Auf einer Seite lesen

An Publizität hat es dieser deutschen Prinzessin, die Zarin aller Reussen wurde, nie gefehlt. Zu Lebzeiten lag das gebildete Europa ihr zu Füßen, Voltaire voran, der vom Roi-Philosophe in Potsdam Abschied genommen hatte und in der "Semiramis des Nordens" den Schwarm seiner späten Jahre entdeckte. Als "gekrönte Tochter der Aufklärung" vergöttert, schien Katharina aller irdischen Zudringlichkeit entrückt zu sein. Wer sie nicht mochte, schwieg oder zog sie in anonymen Pamphleten vor den "Richterstuhl der Geschichte". In den zwei Jahrhunderten, die seit ihrem Tod vergangen sind, ist die panegyrische Emphase zwar verflogen, doch die Faszination dieser außerordentlichen Frau wirkt nach.

Gedruckte Geschichten, die ihr von Legenden umwobenes Leben schildern, sind Legion; allein die Forschungsliteratur füllt die Regale eines großen Arbeitszimmers. Von ihren Nachfolgern, mit Ausnahme des eigenen ungeliebten Sohnes, wurde ihr Andenken stets in Ehren gehalten, obschon die Zensur über ihren Nachlaß wachte und anstößige Privatkorrespondenz hinter Schloß und Riegel hielt. In sowjetischen Zeiten war es begreiflicherweise still um sie. Erst als die kommunistische Gedankenpolizei kollabierte, kamen ihre Memoiren in Massenauflagen wieder auf den Markt, dazu Zeugnisse ihrer unerschöpflichen literarischen Produktion, Nachdrucke älterer Biographien und Kolportagen ihres amourösen Lebens. Selbst historische Fachzeitschriften, vom Leitseil klassenbewußter Parteilichkeit befreit, begannen, den Publikumsgeschmack zu bedienen - mit Liebesbriefen aus dem Staatsarchiv, die die Kaiserin an ihren "Herzensschatz" Potjomkin schrieb.

Daß Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst eine Deutsche war, Tochter eines Duodezfürsten in preußischem Dienst, hat man ihr in Rußland nicht verdacht. Auch Kwaß-Patrioten pflegten über diesen entschuldbaren Makel ihrer Biographie hinwegzusehen. Die Courage, mit der sie im Juni 1762 ihren in den Preußenkönig vernarrten holsteinischen Gemahl vom Thron verjagte, ist der Herrscherin hoch angerechnet worden. Doch es war ihre "große Politik", die sie zur "großen Katharina" werden ließ. Die Kraft imperialer Machtentfaltung, mit der das nachpetrinische Rußland unter ihrem Zepter expandierte, stand in Europa damals außer jedem Vergleich. Die Teilungen Polens, der Gewinn der Schwarzmeerküste samt der Krim, die Dauerpräsenz Petersburgs in den deutschen Reichsangelegenheiten - dies und manche andere Leistung gaben den russischen Patrioten die Überzeugung ein, als Söhne eines mächtigen, mit Ruhm bedeckten Vaterlands zu leben und zu sterben. Auch im heutigen Rußland, soweit es den Verlust des alten Imperiums beklagt, steht Katharina hoch im Kurs: "Dem Blute nach eine reine Deutsche, wandelte sie sich in eine wahrhaft russische Zarin, die der fremdländischen Vorherrschaft ein Ende macht und die Sitten des Volkes heilig hielt." Ihren jüngsten Verehrern gilt sie, die mit ihrem "Griechischen Projekt" nach Konstantinopel griff, gar als Protagonistin jener "russischen Idee", an der die Welt genesen soll.

Claus Scharf, den Mainzer Historiker, dem wir dieses Buch verdanken, lassen patriotische Besitzansprüche im Blick auf Katharina kalt. Er möchte weder ihre nationale Gesinnung prüfen noch dem Zeitgeist hierzulande nahelegen, die Kaiserin ins größer gewordene Deutschland zu repatriieren. Auch teilt er nicht den Schmerz, der borussische Geschichtsprofessoren einst erfüllte, wenn sie am Beispiel Katharinas sahen, "wie trefflich Deutsche zu verausländern imstande sind", oder mit moralisch-politischer Verachtung sagten, daß die Zarin "ihrem Denken und ihrer ganzen Bildung nach französisch" und "kosmopolitisch" gewesen sei.

Scharfs Buch ist aus einem Beitrag zu Lew Kopelews "Wuppertaler Projekt" hervorgegangen, aus dem verdienstvollen Versuch, über ein Jahrtausend hin zu verfolgen, wie Rußland und die Russen mit deutschen Augen wahrgenommen wurden und welches Bild sich die Russen wiederum von Deutschland und den Deutschen machten. Bei der Mitarbeit an diesem Großunternehmen historischer Vorurteils- und Stereotypenforschung ist Scharf auf den erstaunlichen Tatbestand gestoßen, daß die Historiker zwar nicht müde wurden, über Katharinas "Ruhmbegierde" und "Eroberungssucht" die Nase zu rümpfen, doch eine Biographie, die dem Niveau der modernen Geschichtswissenschaft entspräche, bisher nicht zustande brachten. Auch die Frage, was diese russische Autokratinmit dem Land ihrer Väter verbinde und welche Deutschlandpolitik sie betrieben habe, wurde systematisch noch nicht untersucht.

Scharf hat diese Desiderata ausgeräumt, ohne seinen Lesern den unbekömmlichen Jargon des Spezialisten zuzumuten. In souveräner Kenntnis der Quellen und der Forschungsgeschichte beschreibt er einen Lebensweg, der auf dem Marienkirchhof zu Stettin begann, die Fünfzehnjährige als unbefragtes Heiratsgut nach Rußland führte und sie dort zu einer Zentralfigur des "aufgeklärten Absolutismus" in Europa werden ließ. In den biographischen wie den historisch-politischen Bezügen bleibt das Buch auf "Deutschland und die Deutschen" konzentriert: auf die Analyse der Selbsterzeugnisse, in denen Katharina ihre Berufungsgeschichte stilisiert, auf ihre Erziehung im Geist protestantischer Ethik und "guter Policey", ihre Bildung im Bannkreis aufgeklärter Philosophie und Wissenschaft, auf das "Reservoir tüchtiger Menschen", die sie in Deutschland und den baltischen Provinzen für ihre Arbeit gewann. Auch die verästelten Beziehungen zu den deutschen Höfen und Katharinas Deutschlandpolitik (mit ihren auf Balance bedachten, zwischen Preußen, Österreich und den Reichsständen pendelnden Interessen) werden in präziser Untersuchung eingefangen.

Doch bei aller Beschränkung auf die deutsche Perspektive verliert Scharf die "kosmopolitischen" Dimensionen niemals aus dem Blick, in denen sich dieses Leben bewegte. Vermittelt wird das Bild einer großgeschnittenen Persönlichkeit, der es darum ging, von der "Universalkirche" der Aufklärung kooptiert, von den Mitspielern im Mächtekonzert gehört, von der Nachwelt gerühmt und von ihren Untertanen geliebt zu werden. Daß das Volk, das sie regierte und in der Leibeigenschaft beließ, eigene Begriffe von Moral und Freiheit hatte - selbst diese Einsicht ging der Kaiserin bisweilen auf.