Sein Büro an Hamburgs Wandsbeker Straße ist kleiner als ein Boxring. Keine Lorbeerkränze, nur ein paar Bilder an der Wand, die Stationen seines Lebens zeigen. Der Weltmeister mit Mrs. Carter, an der Seite von Ronald Reagan und Richard Nixon, der ihn einst zum "Sportbotschafter" machte. Daneben die Urkunde für den "Ehrenbürger von Los Angeles" und, dem Schreibtisch gegenüber, eine große Landkarte von Pommern: die Uckermark, wo er geboren wurde.

"Mindestens dreimal in der Woche", raunt der Sekretär mit Andacht in der Stimme, sei der Chef an seinem Platz. Käme von Hollenstedt herüber, um in der Firma nach dem Rechten zu sehen. "Immer noch?" - "Ja, er tut es immer noch."

Kaufmannsleben. Dreihundert Mitarbeiter, die Kantine eher sparsam möbliert, die Produktionshallen modern, Abfüllanlagen mit Transportbändern, auf denen sich die Cola-Flaschen drehen. Bis vor kurzem lenkte er seinen Wagen mit den Initialen "MS" im Nummernschild noch selbst von Hollenstedt herüber. Heute dient ihm ein alter Freund als Chauffeur, nötig wäre es eigentlich nicht. "Er fährt noch immer sehr sicher, vor allem sehr defensiv", meint der Fahrer, als Max Schmeling längst ausgestiegen und hinaufgegangen ist in sein Büro.

Da sitzt er nun, vor sich die Objektive der Photographen. Er lächelt, absichtslos freundlich, so wie es seine Art ist. "Neunzig zu werden ist kein Verdienst, eher eine Gnade", meint er mit seiner sonoren, die Worte bisweilen eng aneinander schmiegenden Stimme. "Bitte, machen Sie doch nicht soviel Aufhebens darum!"

Er hatte sich rar gemacht. Das "definitiv" letzte Interview im April 1993, Max Schmeling fand, daß alles gesagt sei. Später dann die Nachricht von einer Lungenentzündung, Krankenhaus, alle Termine seien abgesagt. Während Henry Maske oder Axel Schulz in den Ring kletterten, warteten Boxfreunde im Lande vergeblich auf klärende Worte ihrer letzten Instanz. Und jetzt?

Ziemlich genau 65 Jahre ist es her, daß er Boxweltmeister aller Klassen wurde. Vor knapp sechzig Jahren holte er in New York diesen Joe Louis, "den braunen Bomber", von den Beinen. "The Black Ulan" nannten ihn, seiner schwarzen Haare und der buschigen Augenbrauen wegen, die Amerikaner damals in respektvoller Ehrfurcht. Eine Einschätzung mit Augenmaß. Bestand hat sie bis heute.

Boxen ist gesund - nach einer Stunde mit Max Schmeling ist man versucht, dies ganz einfach mal zu behaupten. Nicht nur wegen seiner immer noch imponierenden Erscheinung. Die stattlichen Schultern, breit wie ein Doppelspind. Diese Augen, die von höherer Warte aus wachsam den Raum überblicken. Nur in Ausnahmefällen, wenn seine Rechte beim Signieren eines Buches ruhig und fest den Stift umklammert, sehen sie über den Rand einer Halbbrille hinweg. Doch danach verschwindet die Gläser wieder schnell in der Tiefe der Tasche seines grauen Jacketts.