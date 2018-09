Antje Vollmer: "Ende der Unschuld", ZEIT Nr. 37

Wenn Frau Vollmer Fußballspiele und Rockkonzerte, bei denen Menschen physisch und musisch umkommen, als Höhepunkte der Kultur feiert und demgegenüber das "Literarische Quartett", indem Epopea prosaica, die Muse des modernen Romans, vier götterfunkige Pro- und Kontra-henten gefunden hat, den Niederungen der Barbarei zuordnet, erfaßt einen Mitleid mit soviel Wirrsal. Aber man kann sich mit dem Gedanken beruhigen, daß Frau Vollmer in diesem Staat ja nur das Mitreden hat.

Helmut Grundmann, Berlin

Es gibt Kritiken, die entlarven den Kritiker und erhöhen den Kritisierten. Zu dieser Sorte gehört auch der "Warnruf" Antje Vollmers zur Verteidigung von Günter Grass. Marcel Reich-Ranicki sei "eine der sieben Plagen", "senil und langweilig", leitet Vollmer ihren Artikel ein. Ganz abgesehen davon, daß man eigentlich jedem 75jährigen, übrigens auch jedem 68er, eine solch leidenschaftliche Vitalität nur wünschen kann, so langweilig kann RR nun doch nicht sein. Immerhin hat er die grüne Vizepräsidentin animiert, einen Teil ihrer Freizeit, über die doch Politiker offiziell gar nicht verfügen, zu opfern, um nicht weniger als eine ganze Seite der ZEIT zu füllen. Das "Literarische Quartett" sei "barbarisch", noch zivilisiert dagegen seien die großen Fußballstadien, behauptet Vollmer allen Ernstes. Vergißt sie, daß in Fußballstadien, nicht überwiegend, aber auch Nationalismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt an der Tagesordnung sind?

Bernd Braun, Heidelberg

Wirklich angst machen kann einem der massive Antiintellektualismus, zu dem Antje Vollmer sich hinreißen läßt. Und wer Journalisten, die sich nichts anderes zuschulden kommen lassen, als eine Sendung des "Literarischen Quartetts" vollständig anzusehen, als "Fachidioten der Gewalt" tituliert, der läßt etwas unvorsichtig durchblicken, was er unter einem "subtilen Regelwerk" für die Medien versteht.

Helmut Jüngling, Lappersdorf