Shima Shoka war 1990 das Soloalbum der japanischen Pianistin Aki Takase betitelt - zu deutsch männlich-markig "Packen wir's an!" oder weiblich-verführerisch "Laß es uns tun!"

Aki Takase hat es getan und gepackt: "Shima Shoka" (enja CD 6062-2) zählt auch nach fünf Jahren noch zu den attraktivsten Klavierplatten, die der Jazz in den Neunzigern hervorgebracht hat.

Wohlproportioniert wie Irène Schweizers "Piano Solo Vol 1 & 2" (Intakt CD 020 & 021, 1991), schärfer als Randy Westons lyrisches Meisterwerk "Marrakech In The Cool Of The Evening" (Verve 521 588-2, 1992), hingebungsvoller als Misha Mengelbergs knöterige Perle "Impromptus" (Helikon/FMP 7, 1990), sanfter als Cecil Taylors Ohrensturm "Looking Berlin Version Solo" (Helikon/FMP 28, 1991).

Und gar nicht zu vergleichen mit dem Orientkitsch der kommerziell so erfolgreichen Aziza Mustafa Zadeh.

Auf "Shima Shoka" gewann Aki Takase bekannten Kompositionen von Carla Bley, John Coltrane, Duke Ellington, Charles Mingus und Sonny Rollins ganz neue Seiten ab: phantasievoll, unerschrocken und technisch brillant. Des weiteren interpretierte sie ein Werk ihres Mannes, des Freejazzers Alexander von Schlippenbach, sowie Eigenes, das neben den Standards mühelos besteht, weil es Witz hat, Herz und Swing.

"Shima Shoka", das Titelstück jener CD von 1990, erhebt sich aus dem Nichts. Ein Ton. Pause. Noch ein Ton. Pause. Eine Tonfolge. Pause. Eine längere Tonfolge. Pause. Bis das Verhältnis zwischen Laut und Stille sich umkehrt, ein Maximum erreicht, wieder in Stille versickert.

Auf "Clapping Music", der CD von 1995, ist "Shima Shoka" aufs neue zu hören, diesmal im Duo mit Sunny Murray, der einst bei Cecil Taylor und Albert Ayler das Schlagzeug vom Rhythmus befreite.