Professor Reinhard Selten, geboren am 5. Oktober 1930 in Breslau

Studium: 1951 bis 1957 Universität Frankfurt (Diplom in Mathematik)

Dissertation: "Bewertung von n-Personenspielen", Frankfurt 1961

Berufsweg: 1967 bis 1968 Visiting Professor an der Business School der University of California in Berkeley, 1969 bis 1972 Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin, 1972 bis 1984 Professor am Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung in Bielefeld, seither Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie an der Universität Bonn

Literaturauswahl: The Chain Store Paradox, in: Theory and Decision 9, 1978; A General Theory of Equilibrium Selection in Games, MIT-Press 1988 (gemeinsam mit J.C. Harsanyi); Game Equilibrium Models, Vol. I, II, III und IV, Heidelberg 1991