So also sieht die Zukunft aus: Ein namibischer Nomade späht mit dem Datenhelm in den Cyberspace. Claudia Schiffer, mit siebzig noch jugendlich frisch, lächelt im Kreise ihrer geklonten Töchter. Die ägyptische Wüste ist erblüht, Frankfurt eine Ökohauptstadt und die Gentechniker haben endlich den Superweizen geschaffen - jedenfalls wenn man der Zeitschrift Geo Glauben schenkt.

"Das 21. Jahrhundert" heißt deren neuestes Extra, in dem sie in knalligen Farben die "Faszination Zukunft" beschwört. Das Thema hat Konjunktur, und auch die US-Zeitschrift Scientific American hat es erkannt: "21st century" heißt deren Sonderheft zum 150jährigen Jubiläum. Wie wird in den jeweiligen Redaktionen über Zukunft gedacht, und wie wird sie präsentiert?

Das neue Geo-Extra erscheint im selben rosafarbenen Outfit wie die (inzwischen eingestellte) Reihe Geo-Wissen, an die der Gruner + Jahr Verlag wieder anknüpfen zu wollen scheint. Doch im Gegensatz zu den fachlich anspruchsvollen Wissen-Heften liebt man es jetzt eher bunt, schrill und aufregend.

Zukunft hat im neuen Geo-Heft all das, was sich spektakulär bebildern läßt: neuartige Operationsmethoden in der Medizin, japanische High-Tech-Bauten, virtuelle Realitäten im Freizeitpark und Science-fiction-Erzählungen aus Weltall und Cyberspace. Dazu poppige Illustrationen, eine futuristisch anmutende Type für die Überschriften und eine Gestaltung, die an alte Hochglanzbroschüren der Pharmaindustrie erinnert.

Zwar beschreiben auch Beiträge im Geo-Heft, daß die Zukunftsforschung ihre Rechnung mit vielen Unbekannten macht und Prognosen meist weit danebenlagen. Doch anstatt sich diesem Dilemma zu stellen, erliegt die Geo-Mannschaft der Faszination des Phantastischen. Unkritisch wird aus den sogenannten Delphi-Studien geschöpft, bei denen japanische und deutsche Wissenschaftler nach ihren Vorstellungen von der Zukunft befragt wurden. Aus diesem Wunschdenken der Forscher lassen sich verblüffende Szenarien zaubern - doch in der bunten Vielfalt verliert der Leser leicht den Überblick. Solide Analysen und Science-fiction stehen gleichberechtigt nebeneinander, es fehlt eine nachvollziehbare Gliederung und manche Zukunftsthemen fallen völlig heraus. Zwar finden sich vereinzelte Glanzlichter wie etwa Mathias Greffraths Portraits zukunftsgestaltender Zeitgenossen. Doch insgesamt leidet das Geo-Heft am Übergewicht der Computerthemen; zur Gentechnik dagegen gibt es gerade ein müdes Essay. Und wer wissen will, welche Kraftwerke die Energie von morgen erzeugen, findet nur die Photomontage eines Vulkankraftwerkes, das von heißer Lava angetrieben wird.

Ein geradezu gegenteiliges Rezept verfolgt der Scientific American: Nüchterne Bilder, unaufgeregte Texte und klare Gliederung zeichnen das neue Sonderheft aus. In sechs großen Themenblöcken (Information, Verkehr, Medizin, Maschinen und Material, Energie und Umwelt sowie Lebensstil) wird die technische Zukunft abgehandelt. Jeder der 33 Artikel ist von einem ausgewiesenen Fachmann geschrieben - das macht die Lektüre anspruchsvoller und trockener als die (meist von Journalisten verfaßten) Geo-Reportagen.

Auch das Zukunftsbild des Scientific American ist anders: Anstatt sich in phantasievollen Szenarien zu ergehen, wird eher ein Überblick über den gegenwärtigen Stand der Technik gegeben. Der hat es freilich oft in sich, etwa wenn künstliche Organe und die Forschung an Verhütungsmitteln, "intelligente" Werkstoffe und Mikromaschinen vorgestellt werden. Modethemen der Zukunftsforschung wie Künstliche Intelligenz oder Weltraumfahrt werden ebenfalls behandelt - doch bei nüchterner Betrachtung wird klar, daß diese Techniken wohl kaum die zentrale Rolle spielen werden, die ihnen gerne angedichtet wird.