POXDORF. - In Glaubensfragen verstehen die Bayern keinen Spaß. Sie gehören zum christlichen Abendland, und deshalb möchten sie, daß in ihren Schulen Kreuze hängen. Auch ein paar besinnliche Worte können nicht schaden: Im Gemeinderat von Poxdorf zum Beispiel wird vor jeder Sitzung gebetet. Das war nicht immer so. Erst im Mai dieses Jahres hatten einige Ratsmitglieder das regelmäßige Gebet beantragt und sich mit 7 : 5 Stimmen durchgesetzt. Jetzt beten alle. Dabei ist kein bestimmtes Gebet vorgeschrieben - nein, es gibt verschiedene Vorschläge und derjenige Gemeinderat, der mit dem Vorbeten an der Reihe ist, darf eigene Worte wählen.

Ratsherr Hans-Joachim Singer (Freie Wähler) allerdings will sich mit der Abstimmungsniederlage nicht abfinden: "Religionsausübung ist Sache des einzelnen, nicht des Gemeinderates", sagt er. Singer hat ans zuständige Landratsamt in Forchheim geschrieben, es möge den Beschluß rechtlich überprüfen. Der dortige Jurist hatte ursprünglich keine Bedenken gehabt, doch dann kamen die Verfassungsrichter mit ihrem Kruzifix-Urteil, und nun sieht die Sache anders aus: Eine Gebetsausübung durch den Gemeinderat halte er für rechtlich problematisch, zitiert Bürgermeister Christian Nägel den Juristen. Aus diesem Grund setzte er das Thema erneut auf die Tagesordnung und beantragte, den Gebetsbeschluß aufzuheben. Doch so leicht läßt sich sein Gemeinderat die Andacht nicht nehmen. "Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann", betet Ratsfrau Gunhild Wiegner (Freie Wähler) zu Beginn der nächsten Gemeinderatssitzung. Sie gehört zu denjenigen, die das Gebet beschlossen haben - jetzt fleht sie um Einsicht beim Kollegen Singer, der zur selben christlichen Gemeinschaft und politischen Gruppierung gehört wie sie: Es nutzt nichts. Singer bleibt hart.

"Der Beschluß steht wie ein Markstein in der Kommunalpolitik von Poxdorf", sagt Ratsherr Josef Schmitt (CSU), einer der Initiatoren der parteiübergreifenden Gebetsinitiative. Jetzt gelte es, den Markstein zu verteidigen, seine Entfernung wäre "eine Schande für Poxdorf".

"Das ist Wahlpropaganda", meint Willi Schneider (Freie Wähler), der seinen Kollegen empfiehlt: "Wenn jemand ein Gebet braucht vorher, dann kann er es für sich allein sprechen." Die ganze Diskussion sei ziemlich scheinheilig, zumal sich wohl mancher Publicity für die bevorstehende Kommunalwahl im März ausrechne: "Vielleicht geht er in die Geschichte ein - als Heiliger des Gemeinderates."