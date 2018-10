Dieser Wahn ist mindestens zwei Jahrhunderte alt. Damals, vor und in der Französischen Revolution, meinten die Intellektuellen erkannt zu haben, was le peuple nun eigentlich und wirklich wollte, und es war wunderbarerweise genau das, was sie selbst auch wollten.

Also damals Umsturz und Brüderlichkeit, Tugend und Terror. Der harte Kern der RAF wie die Fundamentalisten aller Länder denken das noch heute, doch hat der alte Wahn, der das eigene Glaubensinteresse und das Gemeininteresse in eins sieht, sich auch in sanfteren Spielarten fortgepflanzt. Er wird bühnenreif, wenn auf Wagners Nürnberger Festwiese ein poetischer Rebell und sozialer Außenseiter Hochzeit feiert mit dem Volksgemüt, wenn im Prager Frühling sich Intellektuellenträume im real existierenden Volk zu verkörpern scheinen, wenn auf dem Berliner Alexanderplatz, am 3. November 1989, dieses illusionäre Glück zum vorläufig letzten Mal aufgeführt wird.

"Was sind wir denn, wenn wir viel sind?" seufzte Börne nach der Julirevolution von 1830 und gab sich selbst die Antwort: "Nichts als die Herolde des Volks." Von dem allerdings hatte Heine schon damals die Nase voll und fragte: "War es Tugend oder Wahnsinn, was den Ludwig Börne dazu brachte, die schlimmsten Mistdünste mit Wonne einzuschnaufen und sich vergnüglich im plebejischen Kot zu wälzen?" Denn er, Heine, spricht aus sinnlicher Erfahrung: "Man muß in wirklichen Revolutionszeiten das Volk mit eigenen Augen gesehen, mit eigener Nase gerochen haben, man muß mit eigenen Ohren anhören, wie dieser souveräne Rattenkönig sich ausspricht . . ."

Aber als sich damals dieser Rattenkönig mutig über die Straßen von Leipzig wälzte und sich definierte als das Volk, da schien er uns allen doch den Duft der Freiheit auszudünsten. Erst als er sich wünschte, auch wieder ein Volk zu sein, fing die konservative Phantasie an aufzublühen und stieg der linken Paranoia wieder der Gestank ferner, naher Zeiten in die Nase. Der Dissens war da, auch und gerade unter Dissidenten. Sollen, wollen wir uns daran noch erinnern?

Dableiben sollten sie, bitte, beschwor Christa Wolf die "lieben Landsleute", und nicht ausrücken zum Konsum und in den Westen. Sollten die Ostnachbarn, fragte Martin Walser, etwa auf Probe, als Versuchskaninchen noch "eine weitere Runde" Sozialismus absitzen? Auch als das keine Alternativen mehr waren, als die Massen über die offene Grenze die westlichen Märkte stürmten, wurden sie weiter rezensiert, zurechtgewiesen, rümpfte Stefan Heym die Nase über die Würdelosigkeit seiner ehemaligen Landsleute, sah Monika Maron in deren kurzem, heftigen Kaufrausch ein Fanal entfesselter, so lange gehemmter Lebenslust, rümpfte aber wenig später auch die Nase über diese Zonis oder Zombies, die dumpf wie eh und je nun ihre Einkaufswagen durch die neuen Warengass en schoben. Das Volk konnte es seinen literarischen Zuschauern und Schiedsrichtern wieder einmal nicht recht machen, dauernd verlor es Punkte, mal linke, mal rechte. Niederträchtig, durchaus im Hegelschen Sinne - wovon es nichts ahnte -, enttäuschte es hohe Erwartungen.

Daß die DDR zuallererst und zu guter Letzt an ihrer ökonomischen Impotenz zugrunde gegangen ist, daß ihr Staatsvolk bei Wohlstand dieses System aus Wahlfälschung, Mauer und Stasi wohl noch eine unabsehbare Weile ertragen hätte - diese materialistischen oder niederen Beweggründe des Drangs nach Befreiung und zur Einheit haben gerade die hochgestimmten Dissidenten, die Poeten und Pastoren, zwar eingesehen, doch nie wirklich akzeptieren können. Für die Intelligenz können Gewaltdruck, Lüge, Freiheitsberaubung tödlich sein. Die Majorität muß sich damit einrichten und erlebt auch Freiheit folglich sehr konkret, sehr relativ als ein Bündel von Freiheiten, als eine vor Bespitzelung oder Freiheit zu reisen, als Konsumfreiheit oder freie Wahl in Parlamente.

Wenn nun im Zustand von Armut und Arbeitslosigkeit von diesem Angebot für viele nur noch Wahl- und Stasifreiheit bleiben, beginnen sich die Sicherheitsgarantien des alten Systems wieder zu verklären, und wieder darf sich der dissidentische Geist enttäuscht zeigen von einer unbegeisterten, unbegeisternden Masse. Längst klagen gerade Konservative über den Mief der Selbstzufriedenheit im Westen, über den Muff aus Resignation und Nostalgie im Ostvolk. Dem hatte man zwar in der ersten Stunde die Bananen und Kiwis, den Mitsubishi-Gebrauchtwagen und die Rimini-Reise herzlich gegönnt, aber danach war die wieder zum Volk reintegrierte Ost-West-Bevölkerung doch zu Höherem bestimmt.