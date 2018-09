Inhalt Seite 1 — Finlays Follies Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ian Hamilton Finlay leidet an Agoraphobie, er mag nicht reisen. Seit 1965 hat er "Little Sparta", das Anwesen mit dem von ihm selbst gestalteten Garten südlich von Edinburgh, kaum noch verlassen. Auch zu seiner Ausstellung in den Hamburger Deichtorhallen ist er nicht gekommen. Dabei war dies früher der Ort des Blumengroßmarkts.

Ian Hamilton Finlay, 1925 in Nassau, Bahamas, geboren, in Schottland aufgewachsen, im Zweiten Weltkrieg zeitweise Soldat in Deutschland, später als Schafhirte arbeitend, ist auch ein Gärtner. Und was für einer. Auf der documenta 8 hatte er im Kasseler Auepark vier Guillotinen aufstellen lassen, die eine Sichtachse auf ein fernes Tempelchen bildeten. "A View to the Temple" hieß das Werk. So kann man es sehen. Ian Hamilton Finlay ist auch ein Dichter. Er hat Kurzgeschichten geschrieben und Kurzgedichte, 1961 gründete er die Wild Hawthorne Press, die bis heute zierliche kleine Hefte publiziert mit feinem Faden in der Mitte, Klapp- und Faltkarten, Gedrucktes für Freunde und Sammler des schön Gedruckten. Blumen, Bäume, Segel, Axt und Vergißmeinnicht zieren diese Drucksachen, Sätze mit feinen Haarrissen, Sprüche und Widersprüche präsentieren sich in schönster englischer Typographie. Zum Beispiel: MARBRE steht auf einem schmalen, hellgrünen Stück Karton. Wenn man das von einem Gewächs umrankte "M" an der perforierten Stelle wegknickt, steht das Kärtchen, und man liest ARBRE. Harmlos?

Wie der Baum und der Marmor, das Segel und die Guillotine, Rousseau und Saint-Just zusammenfinden zwischen Parkgestaltung und Papierwaren, das ist die Spekulation der Finlayschen Kunst, die immer "easy on the eyes" ist, ein angenehmer Anblick von ästhetischer Makellosigkeit. Und die doch auch ihre eigene Anstößigkeit hat, wenn sie die Requisiten und Embleme des Terrors in ebendiesem ästhetischen Zusammenhang gleichermaßen entschärft und auflädt. Da die Französische Revolution ja eine weltweit anerkannt gute Sache ist und Saint-Just nicht nur der große Menschenschlächter an Robespierres Seite, sondern auch ein bildschöner junger Mann war, kann man heute anmutig ungeniert herumspielen mit der so zeitgemäßen Erfindung des Arztes Guillotin und Jakobiner-Sätzen wie dem Credo von Saint-Just: "Der Terror ist die Frömmigkeit der Revolution."

Klar, daß Finlay eingeladen wurde, zur Zweihundertjahrfeier der Französischen Revolution im Jahr 1989 eine Arbeit zu machen. Er entwarf einen "Jardin révolutionaire" mit dreierlei Pflanzungen, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit symbolisieren sollten. Aber dann wurde Finlay, der sich mit einem jüdischen Mitarbeiter überworfen hatte, Antisemitismus vorgeworfen. Und die Verwendung von SS-Runen im Zusammenhang mit der Inschrift OSSO auf einem Stein sowie sein Interesse an dem kleinen Garten, den Rudolf Hess sich im Gefängnishof von Spandau anlegte, machten ihn zum Neonazi. Es gab eine Kampagne gegen Finlay, und die französische Regierung zog ihren Auftrag zurück.

Das war politisch korrekt und historisch staatstragend. Oder auch: die "Migration der Symbole", ein großes Thema des Kunsthistorikers Rudolf Wittkower, ist nicht nur eine Frage der Zeit, sondern auch eine Frage der Opportunität. Daß Finlay seinen Garten der Menschenrechte nicht anlegen durfte, ist vor allem deshalb bedauerlich, weil es wohl keinen Künstler gibt, der mit diesem Thema so solidarisch vertraut ist wie er. Allerdings hat er es nie illustriert, sondern interpretiert. Und uns mit der für ihn faszinierenden, für uns aber befremdlichen und für die Franzosen einfach nicht akzeptablen Mitteilung konfrontiert, daß der Terror die Waffe der Tugend ist. Und die Harmonie des Klassizismus die Form, die beides glaubhaft zusammenhält.

In Finlays Garten "Little Sparta" steht eine Büste von Saint-Just mit der Inschrift "Appollon Terroriste" auf der Stirn. In der Hamburger Deichtorhalle, in der Zdenek Felix eine Ausstellung inszeniert hat, die Finlay genau in das klare und ambivalente Licht rückt, in dem seine Arbeit entstanden ist, stehen fünf identische weiße Büsten von Saint-Just aufgesockelt in Reih und Glied nebeneinander. Auf jeder dieser Repliken ist ein Satz eingraviert, nicht von Saint-Just, sondern von Plutarch oder Rousseau. Die Büsten sind, über das Zentrum der Halle hinweg, mit einem Raum konfrontiert, in dem "Instrumente der Revolution" zu sehen sind, in Bronze: eine Hacke, eine Sichel, eine Trommel, zwei Gießkannen zum Beispiel, dazu zwei Büsten von Rousseau, an der Wand ein Satz von Poussin. Im Zentrum der Halle, zwischen dem schönen Jünglingsportrait und den Gartengeräten, ist eine Steinmauer errichtet, in die auf der Vorder- und der Rückseite kleine Tafeln eingelassen sind, auf denen Namen von wahllos Guillotinierten stehen, die alle in drei Tagen des Messidor, des "Erntemonats", hingerichtet wurden.

A propos Ernte: Eine weitere Gießkanne steht in einem "Seurat" genannten Raum, sie ist, wie eine Schubkarre und eine Harke, pastellfarben gesprenkelt. Und dann gibt es noch eine hellblaue Gießkanne, auf einem Sockel stehend, auf der zu lesen steht: "Die Revolution entthront Könige und inthronisiert Säulen und Gießkannen." Und wegen der Säulen, die er so gern zitiert und in Gärten und Ausstellungsräume verpflanzt, und wegen der Gießkannen, ohne deren Assistenz die Natur sich selbst überlassen wäre, hat Finlay sich für die Revolution entschieden und den Garten.