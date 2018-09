Der vom Verband Bayerischer Verlage und Buchhandlungen e.V. und der Landeshauptstadt München jährlich vergebene Geschwister-Scholl-Preis geht in diesem Jahr posthum an den Dresdener Romanisten Victor Klemperer für sein Werk: Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten (Tagebücher 1933-1945; Aufbau-Verlag, Berlin 1995; 765 und 929 S., zusammen 98,- DM). In der Begründung der Jury heißt es unter anderem: "Die nationalsozialistische Alltagsrealität in ihrer Mischung aus Angst und Idylle, Bosheit und Banalität, Mordlust und Gleichgültigkeit, unfreiwilliger Komik und bürokratischer Schikane hat Victor Klemperer in seinem Tagebuch so authentisch wie niemand sonst festgehalten: für das schlechte kollektive Gedächtnis des deutschen Volkes ist dieses Tagebuch eine ebenso unersetzliche wie erschütternde Gedächtnishilfe." Der mit 20 000 Mark dotierte Preis wird am 27. November in der großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität verliehen. Die Laudatio hält der Schriftsteller Martin Walser. Die Herausgeber der Tagebücher, Walter Nowojski und die in Dresden lebende zweite Frau Victor Klemperers, Hadwig Klemperer, werden den Preis entgegennehmen. Wir berichteten über die Edition in der Literatur-Beilage zur Frankfurter Buchmesse (ZEIT Nr. 42 vom 13. Oktober 1995).