Inhalt Seite 1 — Hör mal, wer da spricht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Anfangs traute sie ihren Ohren nicht. Sie hörte, wie sich zwei gute Bekannte lautstark über sie unterhielten. Sie war allein in der Wohnung, warf einen Blick in den Hinterhof. Niemand war zu sehen. Ein paar Tage später waren sie schon allgegenwärtig: Stimmen, die angeregt über Veronika T.s Leben diskutierten. Jetzt wirst du verrückt, dachte sie. Ihre Angst verstärkte das Stimmengewirr noch. Ein Nervenarzt beruhigte sie: Sie sei nicht schizophren, sondern allenfalls ziemlich überspannt. Er verordnete ihr Medikamente, doch die Stimmen blieben.

Veronika T. ist eine ausgesprochen nüchterne Person. "Daß da kleine grüne Männchen oder Stimmen aus dem Jenseits zu mir sprechen, habe ich nie geglaubt", sagt sie. Sie behalf sich schließlich mit der Erklärung, daß die "Phoneme" eine Folge ihrer äußerst konfliktreichen Lebenssituation waren.

Nach ein paar Wochen war der Spuk fürs erste vorbei. Ein halbes Jahr hatte sie Ruhe. Doch dann meldeten sich neue Stimmen zu Wort. Diesmal waren es freundliche Helfer im Alltag, die Frau T. Tips für ihre Einkäufe gaben, mit ihr über einen neuen Haarschnitt diskutierten und der Fremdsprachenkorrespondentin bei schwierigen Übersetzungen halfen. "Spanisch konnten sie etwas besser als ich." Später hörte sie faszinierende Gesänge, aber auch Stimmen, die ihr Schreckliches befahlen: Verschwinde aus deiner Wohnung! Setz deinem Leben ein Ende! Manchmal kam es ihr vor, "als würden sie das Jüngste Gericht über mich abhalten".

Nach zwei Jahren war Veronika T. mit den Nerven am Ende. Die Stimmen waren allgegenwärtig, nachts raubten sie ihr den Schlaf. Nur äußere Ablenkungen wie Fernsehen oder Gespräche brachten sie für kurze Zeit zum Verstummen, doch immer häufiger fehlte ihr dazu die Kraft. Sie suchte Hilfe in einer psychiatrischen Klinik. Vierzehn Tage blieb sie dort. Nicht ein einziges Mal nahm ein Arzt sich die Zeit für ein ausführliches Gespräch mit ihr. "Viel mehr als Körbe flechten und Aschenbecher kneten fand nicht statt." Als sie daraufhin auf eigenen Wunsch nach Hause ging, stand in ihrer Akte die folgenschwere Diagnose: Schizophrenie.

Das Hören von Stimmen, in der psychiatrischen Fachsprache "akustische Halluzinationen" genannt, gilt vielen Nervenärzten noch immer als sicheres Zeichen dafür, daß ein Mensch psychisch schwer krank, nämlich schizophren ist. Doch die Psychiater könnten es genauer wissen. Große epidemiologische Studien aus den USA zeigen: Zwei bis vier Prozent aller Menschen und auch der Kinder kennen die Erfahrung, Stimmen zu hören. Nur ein Drittel von ihnen nimmt jemals psychiatrische Hilfe in Anspruch. Die Mehrheit schweigt über diese Erfahrungen, aus Angst, für verrückt gehalten zu werden. Die Befragten berichten über freundliche Ratgeber und bitterböse Kommentare, warnende Schutzengel und aufdringliche Quälgeister, über Stimmen von bekannten und unbekannten, lebenden und verstorbenen Zeitgenossen.

Einer der wenigen Psychiater, die das Phänomen mit einem undogmatischen Blick untersuchten, ist der niederländische Professor Marius Romme von der Universität Limburg. Seine Beschäftigung mit dem Thema begann vor zehn Jahren mit dem Eingeständnis, daß er nicht helfen konnte. Eine Patientin überzeugte ihn davon, daß das Stimmenhören für sie eine sehr reale Erfahrung war. Weder psychiatrische Diagnosen noch Medikamente halfen ihr dabei, das Phänomen zu verstehen und damit zu leben.

Der Psychiater wagte einen ungewöhnlichen Weg: Zusammen mit seiner Patientin trat er in einer Talk-Show auf. "Wenn Psychiater ihr nicht helfen können, vielleicht können es andere Menschen, die auch Stimmen hören?" Der Aufruf erfuhr eine für das kleine Land überraschend große Resonanz. Vierhundertfünfzig Menschen mit "Stimmen-Erfahrung" meldeten sich. Die "Stiftung Weerklang" (Widerhall) wurde gegründet, eine Hilfsorganisation von und für Menschen, die Stimmen hören. Und die Erfahrungen der Anrufer wurden Gegenstand eines Forschungsprojektes an der Universität Limburg.