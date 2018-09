Inhalt Seite 1 — Sammler aller Sammlungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Marilyn Monroe auf dem Lüftungsschacht, der sterbende Republikaner im spanischen Bürgerkrieg, Einstein mit herausgestreckter Zunge und die neunjährige Vietnamesin Phan Thi Kim Phuc, die vor den Napalmbomben flieht - das sind Bilder, die zum Fundus unseres Jahrhunderts gehören. Sie alle sind zusammengefaßt im Bettmann-Archiv, dem größten Photoarchiv der Welt. Es enthält inzwischen sechzehn Millionen Bilder und Illustrationen, darunter die Sammlungen von Alfred Eisenstaedt und Robert Capa. Letzte Woche ging das gesamte Archiv für eine unbekannte Summe an die Firma Corbis.

Zwischen 25 und 45 Millionen Dollar soll Corbis gezahlt haben. Der Eigentümer kann es sich leisten: Bill Gates, der Chef von Microsoft, hat die Firma im Jahre 1989 gegründet, damals noch unter dem Namen Continuum. Ihr Daseinszweck war von Anfang an das Sammeln und Digitalisieren von Bildern aller Art. Rund 500 000 Exemplare haben sich bislang in ihren Speichern angesammelt, darunter auch große Kunst wie etwa die Barnes Collection, die unter dem Titel "A Passion for Art" bereits auf einer Corbis-CD erschienen ist. Ferner besitzt Corbis die Verwertungsrechte am Gesamtbestand der Londoner Nationalgalerie, der US-Kongreßbibliothek und des Kunstmuseums von Philadelphia.

Doch mit Bettmann ist Corbis der erste wirklich große Coup gelungen: Aus diesem Archiv bedient sich alle Welt, von den Zeitschriften über die Buchverleger bis hin zur Encyclopaedia Britannica, die für ihre gedruckte Fassung zahllose Bettmann-Bilder benutzt hat. Die amerikanische Zeitschrift Interctive Age schätzt, daß Gates nach diesem Kauf bereits drei Viertel des Welthandels mit digitalen Bildrechten kontrolliert.

In der Masse liegt die Bedeutung. Corbis erwirbt in der Regel die nichtexklusiven Rechte, das heißt, die Urheber oder deren Vertreter können nach wie vor über die Bilder verfügen. Aber Corbis eben auch. Mit dem Unterschied, daß Corbis alle auf einmal zu bieten hat, und zwar in digitalisierter, beliebig verfügbarer Form. Im Internet (http://www.corbis.com) kann man schon einmal in den Tiefen der Sammlung wühlen.

Wenn es nach Corbis geht, könnten all diese Bilder, vertrieben auf CD-ROM und vor allem über die Datennetze, zum Massenartikel des Multimedia-Rummels werden. Bilder, für die eine Zeitschrift ehedem 50 oder auch 2000 Dollar an Bettmann zu zahlen hatte, sind womöglich bald für ein paar Cent pro Stück dem Privatbedarf des Publikums zugänglich. Das amerikanische Marktforschungsunternehmen IDC sagt solchen Geschäften fürs Jahr 2000 ein Volumen von 17 bis 20 Millarden Dollar voraus.

Diesen Dimensionen fühlten sich die Eigentümer des Bettmann-Archivs nicht mehr gewachsen. Die New Yorker Kraus Organization hatte es erst 1981 vom Gründer Otto Bettmann gekauft, einem Berliner Restaurator, der 1935 vor den Nazis in die USA fliehen mußte, seine private Sammlung im Gepäck. Dort fing er an, mit Abdruckrechten zu handeln, und bald gehörten zu seinen Kunden so renommierte Magazine wie Life und Look. Später erweiterte Bettmann seinen Bestand nach Kräften; den größten Fang aber machte 1990 die Kraus Organization: Sie übernahm das komplette Archiv der Agentur United Press International (UPI).

Der neue Eigentümer Corbis will den enormen Bestand nun zügig digitalisieren, angefangen mit einer ersten Auswahl von 600 000 Photographien. Zugleich hat er nach dem größten Photoarchiv der Welt auch schon das zweitgrößte auf seinen Einkaufszettel gesetzt: das italienische Alinari-Archiv mit fünfzehn Millionen Bildern. Die von den Brüdern Alinari 1852 begonnene Sammlung enthält heute allein 1,5 Millionen Photographien und Platten aus der Zeit vor 1900. Die Verhandlungen mit Corbis sind bereits angelaufen, doch Alinari ziert sich so gut es geht, da die Firma ihre Bestände bereits selber fleißig digitalisiert. Unter dem Titel "Alinari 2000 - Save Our Memory" arbeitet das Archiv zusammen mit Kodak und IBM daran, die ersten 150 000 Bilder auf einer Serie von CD-ROMs herauszugeben, die sich ausdrücklich an das breite Publikum wenden.