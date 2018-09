Sie buhlen in Sonntagsreden um die Bürgergunst. Doch wenn es zur Sache geht, opfern Europas Regierungen die Interessen der Bürger besonders schnell. Jüngster Beweis dafür ist der gemeinsame Standpunkt zur Verordnung über neuartige Lebensmittel, auf den sich der europäische Ministerrat am vergangenen Dienstag in Luxemburg einigte. Novel food soll - gegen den Willen der europäischen Verbraucherverbände - unerkannt in die Regale kommen. Nur Produkte, die selbst wesentlich verändert sind, sollen in Zukunft gekennzeichnet werden.

Das würde zum Beispiel bedeuten, daß die Konsumenten zwar neuartiges Speiseöl mit verringertem Cholesteringehalt identifizieren könnten, wenn es denn aus gentechnisch derart veränderten Pflanzen gewonnen würde. Die Chips aber, die mit virusresistenten Kartoffeln aus dem Genlabor produziert sind, dürften unerkannt bleiben. Virusresistenz nämlich ist nur für den Anbau relevant, die Kartoffelchips selbst unterscheiden sich nicht von traditioneller Ware.

Die Lobbyisten haben damit fürs erste gesiegt. Bleibt zu hoffen, daß wenigstens die Parlamentarier in Straßburg mit einem klaren "Nein" auf der Seite der Bürger stehen. Sonst hätten Europas Verbraucher allen Grund zu zweifeln; an den Kartoffelchips und an der Europäischen Union.