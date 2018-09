Inhalt Seite 1 — Ferien für jedermann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sie wollten ihren Anteil an der Welt der Genüsse einfordern. Das war vielleicht das allgemeinste Motiv, das den Lehrer Georg Schmiedl, den Metallarbeiter Alois Rohrauer, den Kaufmann Leopold Happisch, den Studenten (und späteren österreichischen Bundespräsidenten) Karl Renner und einige andere verband, als sie 1895 in Wien den "Touristenverein Die Naturfreunde" gründeten. Als Protagonisten der Wiener sozialistischen Arbeiterbewegung gehörten sie den etablierteren Schichten des Proletariats an - selten sind es die Ärmsten der Armen, von denen die Initiative zu Neuem ausgeht. Angesteckt von der Lust am Wandern und Bergsteigen, wie sie die Wiener Klein- und Großbürger erfaßt hatte, seit die Berge durch die Eisenbahn immer leichter erreichbar waren, fragten sie sich: "Warum verwehrt mir die Gesellschaft den Genuß dieser Schönheiten?" Warum sollen nicht auch die Arbeiter wandern und klettern dürfen? Und so riefen sie auf zur Bildung einer "touristischen Gruppe", aus der schon vor dem Ersten Weltkrieg eine mitgliederstarke internationale Organisation hervorging.

Diese verfolgte, wie hätte es bei Sozialdemokraten anders sein können, auch mit entsprechendem Pathos, sozialpädagogische Ziele. Heraus aus der Stadt - der Gesundheit, aber auch der Ideologie wegen: Empor zum Licht, in die Berge, wo die Freiheit wohnt! Von anderen in der sozialistischen Bewegung kritisiert wegen der Flucht aus dem Alltag und aus dem politischen Kampf, legitimierten sie ihr Vergnügen mit Agitation beim Wandern und mit der Analyse der politischen Aspekte des Tourismus. "Berg frei" statt "Berg heil" wie beim Alpenverein lautete nach der Jahrhundertwende der gemeinsame Gruß. Und kein Wunder war es, daß die Naturfreunde als Teil der freien Arbeiterbewegung in den autoritären Diktaturen Europas während der Zeit zwischen den Weltkriegen verboten waren, ihre Häuser enteignet und manche ihrer Funktionäre Opfer des Faschismus wurden.

Die Sache mit der Freiheit wurde direkt und wörtlich genommen: Stellvertretend für die anderen Gebirgs- und Wandervereine führten die Naturfreunde in Österreich unter dem Stichwort "Der verbotene Weg" den Kampf um das freie Betretungsrecht von Wald und Berg gegen die Privilegien der Jagd- und Grundbesitzer.

Zum Symbol für Situation und Anspruch der wandernden Arbeiter wurde ein Gewaltmarsch im Jahr 1898: Samstags nach Feierabend von Wien-Rudolfsheim zu Fuß los, die ganze Nacht hindurch den Wienerwald entlang bis zum Schneeberg, einem der frühen Hausberge der Wiener Alpinisten, am Sonntagmittag auf dessen Gipfel und dann zum Abend hinunter nach Payerbach und mit dem letzten Zug der Südbahn um 23.45 Uhr nach Wien. Und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit. Junge und starke Menschen wollten in ihrer kärglichst bemessenen arbeitsfreien Zeit auch etwas von dem mitbekommen, was für die Privilegierten selbstverständlich war. An Ehrgeiz mangelte es auch später den Skifahrern und Kletterern der Naturfreunde nicht. Sie wetteiferten mit den Sportlern der alpinen Vereine.

Die Organisation beschränkte sich nicht nur auf das Hochgebirge, sondern bezog auch Wandern und Urlaub im Mittelgebirge und an der Küste mit ein. Aber nie bedeutete der Tourismus den Naturfreunden nur Genuß und Erholung. Bei ihnen verband sich mit dem Reisen von vornherein der Wunsch nach Weltkenntnis, nach Eroberung einer Welt, die endlich die eigene werden sollte. Ohnehin war das Reisen vor seiner Kommerzialisierung viel direkter als heute mit der Lebenswelt gekoppelt.

Die Naturfreunde haben Pfade gebahnt - im direkten und im übertragenen Sinne: Sie wirkten - wie die anderen gemeinnützigen nichtkommerziellen Gebirgs- und Wandervereine - mit an der Erschließung der Mittel- und Hochgebirge. Diese Erholungslandschaften mit Wegen, Hütten und Aussichtstürmen sind uns als gezähmte Natur heute so vertraut, daß wir ihre Möblierung schon nicht mehr wahrnehmen.

Innovativ waren die Naturfreunde in der Entwicklung des "Sozialtourismus": Sie ermöglichten Ferien in erschwinglichen Unterkünften mit eigenen Häusern, die sie voller Stolz selbst errichteten und ausstatteten. Die Frauen waren selbstverständlich einbezogen. Mit Bewunderung beobachteten bürgerliche Sozialreformer, wie die Naturfreunde trotz aller politischen Anfeindungen einen preiswerten Familientourismus mit Qualität möglich machten.