Die Polen waren politisch die ersten: Anfang Februar 1989 haben sich Vertreter der Opposition und der kommunistischen Macht bei Gesprächen am Runden Tisch getroffen und bis Ende April 1989 ausgehandelt, was niemand für möglich gehalten hatte: Die Kandidaten der Opposition zogen ins Parlament ein, nach 44 Jahren war das politische Machtmonopol der Kommunisten zusammengebrochen - ohne Bürgerkrieg und ohne Intervention von außen. Mit Tadeusz Mazowiecki stand ein liberaler Oppositionspolitiker an der Spitze der Regierung in Polen, als in der DDR die Ausreiseflut gerade einsetzte.

Die Polen waren ökonomisch die schnellsten: Mit seiner "Schocktherapie" legte der schon legendäre Finanzminister Leszek Balcerowicz die Grundlagen für die polnische Marktwirtschaft - dämmte die galoppierende Inflation ein, liberalisierte den Markt und schuf die ersten gesetzlichen Voraussetzungen für eine Privatisierung. Handel und Kleinbetriebe blühten auf wie in keinem anderen mitteleuropäischen Land.

Doch im Westen wecken Tschechen und Ungarn meist mehr Vertrauen als die Polen. Sind die Verhältnisse östlich der Oder nicht besonders instabil? Wo sonst wurden in sechs Jahren sechs Ministerpräsidenten verschlissen? Ist das Land nicht äußerst unberechenbar? Wo sonst (von der Slowakei einmal abgesehen) erlauben sich Präsident und Regierung wochenlange Machtkämpfe am Rande der Legalität?

Nun setzt sich zwar jeder, der generalisierend über nationale Eigenschaften redet, dem Vorwurf aus, Stereotypen zu bilden. Aber die Polen haben anders als ihre "Brudervölker" auf den Kommunismus reagiert und reagieren nun zweifellos anders auf die Demokratie. Einst waren die polnischen Intellektuellen für kritische Köpfe in Prag, Moskau, Ost- und Westberlin Vorbild im Kampf gegen die Unfreiheit. Heute erwecken sie eher den Eindruck von Schülern, die sich im Lauf zum Klassenziel immer wieder selbst ein Bein stellen. Die Politiker in Polen leiten Maßnahmen ein, führen sie aber nicht zu Ende - sechs Jahre nach der Wende hat Polen noch immer keine neue Verfassung, die Privatisierung vieler Großbetriebe steht erst bevor, und seit zwei Jahren wartet das Konkordat auf seine Ratifizierung. Die Politiker beschließen heute Gesetze, die sie morgen korrigieren - trotz gegenteiliger Versprechen werden Steuern und Renten von Jahr zu Jahr verändert. Und sie blockieren sich selbst durch mangelnde Entschlossenheit - ist es jetzt wichtiger, für ausländische Investoren zu werben oder den Ausverkauf nationaler Interessen zu verhindern? Alle Gesellschaften Mitteleuropas tun sich schwer mit der Transformation. Doch die Art der Schwierigkeiten ist spezifisch und nicht zu trennen von der jeweiligen Mentalität.

Vor kurzem erschien ein Buch des Lodzer Soziologen Edmund Lewandowski über den polnischen Nationalcharakter - eine kurzweilige, offenherzige, befreiende Lektüre mit Zitaten aus über drei Jahrhunderten zum "polnischen Syndrom". Die Polen, meint Lewandowski, ließen sich im Kern immer noch von den Werten und Verhaltensweisen der Adelsrepublik leiten - nicht jeder Pole gleich intensiv und sicher auch nicht für alle Zeit. Aber die Schlachta prägte mit ihrer Adelsdemokratie und ihrer Gutsherrenwirtschaft in Polen noch immer die Mentalität, als sich im Westen Europas längst die Bourgeoisie durchgesetzt hatte. Während der Kapitalismus Arbeitstugenden erzwang und in der Republik der Citoyen entschied, ließen sich die Polen weiter vom Motto der Adelskultur leiten: "Kämpfen, feiern, Sitzungen abhalten." Arbeit war verachtet, den Handel zu beleben und die Produktion in Gang zu setzen, blieb den Juden und Deutschen überlassen, zum Beispiel in den Textilfabriken von Lodz. Patriotismus wurde nicht mit Fleiß und staatsbürgerlichen Tugenden assoziiert, sondern mit der Bereitschaft zu größten Opfern: in Aufständen gegen die Teilungsmächte im 19. Jahrhundert oder im Untergrundkampf gegen die nationalsozialistische Okkupation im Zweiten Weltkrieg. Man maß die Kräfte nach den Plänen und nicht die Pläne nach den Kräften; man wollte "alles oder nichts, sofort oder gar nicht".

Die Spuren dieses dichotomischen Weltbilds sind auch in den Denk- und Verhaltensweisen der siebziger und achtziger Jahre zu erkennen. "Damals bestanden klare Kriterien, wann protestiert werden muß. Mehr oder weniger war erkennbar, wie sich Gut und Schlecht verteilen", faßt der Schriftsteller Jacek Bochenski zusammen, und seine Kollegin Anka Kowalska bestätigt: "Vor allem war das ein moralischer Protest, eine gute, saubere Situation" - für die antikommunistische Opposition. Denn die Welt war geteilt zwischen den bösen Herrschenden und den guten Beherrschten. Es gab zwei Wertsysteme, zwei Geschichtstraditionen, zwei Kulturen, und die Intelligenz verstand sich (wie im vergangenen Jahrhundert) als Verteidigerin der nationalen Identität.

Am Runden Tisch Anfang 1989 fanden diese beiden verfeindeten Lager jedoch überraschenderweise zusammen. Die Verhandlungsführer erlebten die Annäherung fast euphorisch, ansonsten hingegen hielt sich die Begeisterung in Grenzen. "Denn es war klar", erinnert sich der Regisseur Jerzy Markuszewski, "daß etwas sehr Schönes zu Ende ging." In mancherlei Hinsicht bildet nämlich die Freiheit eine größere Herausforderung für die Polen als die Unfreiheit.