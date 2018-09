Washington als politisches Tollhaus: Visum- und Rentenanträge werden nicht mehr bearbeitet, Zivilgerichte und wissenschaftliche Institute stellen ihre Arbeit ein, vor Museen und Nationalmonumenten warten Besucher vergeblich auf Einlass. Zu Beginn dieser Woche hatten die Amerikaner wieder einmal das zweifelhafte Vergnügen mitzuerleben, wie ihre Regierung die Arbeit einstellt, weil sich Präsident und Kongress nicht rechtzeitig auf ein Budget einigen konnten. Das gab es schon öfter, doch jetzt ist die Lage wirklich dramatisch: Es droht die Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten. Überdies blockieren sich Bill Clinton und der republikanisch beherrschte Kongress auch in der Frage der künftigen Neuverschuldung des Landes. In diesen Tagen erreicht der Schuldenberg des Staates die bisher erlaubte Grenze von 4,9 Billionen Dollar - und die Bundesregierung wäre damit nicht mehr flüssig.

Von Anfang an war klar, dass sich Präsident und Kongress zusammenraufen müssen - zu viel Schaden wurde schon angerichtet. In Washington lief ein klassischer Fall politischer Erpressung ab, dessen Akteure wissend verheerende Konsequenzen in Kauf nahmen: steigende Politikverdrossenheit der US-Bürger und im Ausland Zweifel sowohl an der Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten als auch an deren Führungsrolle in der Welt.

Schon zu Beginn des Jahres hatte Newt Gingrich, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, lautstark angekündigt, er wolle das Budget um jeden Preis ausgleichen - und damit Clinton politisch k. o. schlagen. Vielleicht haben sich die Republikaner gerade deswegen bisher auf keinen vollständigen Budgetvorschlag einigen können. Jetzt wollten Gingrich und Konsorten Clinton mit der Drohung zur Kapitulation zwingen, ihm widrigenfalls die Zwischenfinanzierung für seinen Haushalt und ein höheres Schuldenlimit zu verweigern: Er könne zwar die beiden Übergangsgesetze haben - müsse dafür aber weitreichende Bedingungen akzeptieren, darunter auch so abstruse wie die Einschränkung von Berufungsmöglichkeiten für zum Tode Verurteilte.

Die innenpolitischen Folgen sind vielleicht noch zu ertragen, die Aussenwirkungen jedoch ziemlich kostspielig. Die Bonität Amerikas habe bereits gelitten, glauben Rating-Agenturen wie Standard & Poor's: Wenn auf den Kapitalmärkten auch nur der Hauch eines Verdachts aufkommt, Washington könnte für seine Schulden nicht mehr geradestehen, dann wird eine Risikoprämie auf den Zins fällig. Steigen die Zinsen deshalb auch nur um ein halbes Prozent, dann kostet dies den amerikanischen Staat jährlich 25 Milliarden Dollar.

Klar, dass da auch Zweifel an den Führungsfähigkeiten Amerikas aufkommen. Wie können die Vereinigten Staaten aber im Internationalen Währungsfonds (IWF) oder der Welthandelsorganisation (WTO) eine gestaltende Rolle übernehmen, wenn ihre Regierung derart zum Spielball innenpolitischer Erpressungsmanöver wird?

Clinton sollte vor einem weiteren Veto nicht zurückschrecken, wenn nun das gesamte Budget auf seinen Schreibtisch kommt. Denn das Zahlenwerk ist alles andere als feinfühlig: Die Republikaner kürzen zwar drastisch - aber vor allem bei den Sozialleistungen, während sie Milliardensubventionen für Unternehmen unangetastet lassen.

Durch das republikanische Budget würde sich eine gefährliche Tendenz in der amerikanischen Gesellschaft verstärken: Vom Wachstum profitieren nur noch jene, die schon extrem gut verdienen, während ein grosser Teil des Mittelstandes zurückfällt. Das dämmert mittlerweile auch vielen Amerikanern: Die Demokraten haben Aufwind, ihr Präsident wird populärer. Er muss Rückgrat zeigen.