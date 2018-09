Inhalt Seite 1 — Gemischte Gefühle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Herr Goldammer, der EU-Ministerrat hat beschlossen, dass in Zukunft vergleichende Werbung in allen Mitgliedsstaaten zulässig sein soll. Damit würde auch das jetzt geltende Verbot in Deutschland gekippt. Bricht dann für die Werber die grosse Freiheit aus?

GOLDAMMER: Ich sehe der Freigabe mit gemischten Gefühlen entgegen. Viele Werbungtreibende werden sich jetzt darauf stürzen, ihre Mitbewerber madig zu machen. Das wird keine gute und keine richtige Strategie sein. Und auch für die Konsumenten wird das keine besonders amüsante Welle werden.

Vergleichende Werbung ist also kein Mittel gegen die - vor allem im Werbefernsehen - beklagte Langeweile?

GOLDAMMER: Die Klagen richten sich vor allem gegen den unseligen Drang zur extrem richtigen, ordentlichen Darstellung in der deutschen Werbung. Diese Neigung wird aber durch die vergleichende Werbung eher noch unterstützt. Da wird dann besonders akkurat aufgezählt, was man alles besser macht als andere. Der deutsche Besserwisser wird kräftig grüssen lassen.

Könnte vergleichende Werbung nicht vielleicht dem in vielen Umfragen belegten Glaubwürdigkeitsdefizit der Branche abhelfen?

GOLDAMMER: Die jüngsten Umfragen sind durch Ereignisse wie den Streit um die Benetton-Motive oder die Vollpflasterung von Boxkämpfen mit Werbung beeinflusst. Ich würde auch lieber mal Henry Maske in der Ringecke sehen . . .

Allerdings glaube ich, dass sich die Akzeptanz der Werbung in jüngster Zeit insgesamt durchaus positiv entwickelt hat.