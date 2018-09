NÜRNBERG. - Eine ARD-Dokumentation zu mitternächtlicher Stunde, Sonderseiten in der lokalen Tagespresse, eine Podiumsdiskussion im historischen Schwurgerichtssaal 600, unter anderem mit Jutta Limbach, Valentin Falin, in voller Länge vom Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt - in den Medien wurden die Nürnberger Prozesse jedenfalls nicht mit Stillschweigen übergangen.

Doch wie reagieren die Nürnberger? Vor allem aber: Was können Jugendliche von heute mit dem Datum anfangen? Wie genau wissen sie überhaupt Bescheid über das, was sich damals in "ihrer" Stadt vollzog? Eine Umfrage, just an jenem 20. November gestartet, an dem vor fünfzig Jahren der Gerichtshof der Alliierten seine Arbeit aufnahm, sollte Aufschluß bringen.

Anita und Sabine, zwei angehende Sozialpädagoginnen, müssen einige Zeit nachdenken, bis sie die Frage überhaupt mit dem Thema "Kriegsverbrecherprozesse" in Verbindung bringen. Dabei hatten sie vor einiger Zeit sogar einen Seminartag an Ort und Stelle, aber an Einzelheiten, etwa die Namen der Angeklagten, können sie sich beim besten Willen nicht erinnern. Da geht es ihnen genauso wie Katrin, einer Verkäuferin in einem Supermarkt, die gerade noch weiß, daß das Ganze schon "ziemlich lange her ist". Katrin kommt aus dem thüringischen Altenburg, doch auch bei ihr in der Schule ist das Thema nie aufgetaucht.

Auch Falko, Markus, Jürgen und Marc, vier Berufsschüler, geraten arg ins Schwimmen. Der oberste Richter damals sei doch ein Deutscher gewesen, mutmaßt einer, war das nicht dieser Nazi, der schon im Dritten Reich ein paar Todesurteile unterschrieben hatte? Wie? Sollte er etwa an den früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger gedacht haben? "Genau, den mein' ich", freut sich der Sechzehnjährige, während die anderen drei noch angestrengt nachdenken.

Zwei Erzieherinnen, beide mit dem schönen Namen Carmen, verstanden erst einmal überhaupt nicht, worum es ging. "Wir kommen vom Land", teilte eine fröhlich mit, "wir wissen nicht, was in Nürnberg los ist." Fünfzig Jahre Kriegsverbrecherprozesse? Beide Mädchen schütteln den Kopf. Nie davon gehört, weder in der Schule noch sonstwo. Und während die Berufsschüler immerhin noch beteuert hatten, das Thema interessiere sie, lehnen Carmen eins und zwo jegliche Aufklärung rundweg ab.

Ein völlig anderes Bild ergibt sich im Leistungskurs Deutsch am Labenwolf-Gymnasium. Nicht nur, daß einige Schüler das Thema gerade erst im Unterricht hatten, sie haben zusammen mit ihrem Deutschlehrer Bernd Ogan auch eine Politrevue entwickelt, die schlaglichtartig die wichtigsten Ereignisse der Jahre 1935 und 1945 beleuchtet und die Entwicklung bis in die unmittelbare Gegenwart verfolgt.

Beim Gespräch über die Nürnberger Prozesse liefern die Schüler, obwohl nicht eigens darauf vorbereitet, alle wesentlichen Daten und Argumente selbst. Angeklagte, oberster Richter, Ankläger, Urteile - der Kurs hat alles Wesentliche parat. Die Tatsache, daß sich alle Angeklagten für "nicht schuldig" hielten, ist ebenso bekannt wie die juristischen Fußangeln dieses Tribunals. Selbst das umstrittene Rückwirkungsprinzip und seine rechtsphilosophischen Komplikationen (nulla poena sine lege) sind einigen Schülern geläufig. Und verstanden haben sie schließlich auch die Modellhaftigkeit der Nürnberger Prozesse im Hinblick auf heute zu sühnende Kriegsverbrechen.