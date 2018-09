Die Tür zur Bahnhofstoilette springt auf, und auf drei Rädern kommt ein merkwürdiges Gerät hereingefahren. Zielsicher steuert es eine Kloschüssel an. Sein Roboterarm langt nach hinten, schnappt sich eine Bürste und stupst mit ihr behutsam an den Deckel, klappt ihn auf und fängt an zu putzen, flink und sorgfältig. Nun schwenkt der Arm wieder zum Rücken des Geräts, vertauscht Bürste mit Schwamm, und beim anschließenden Wischen saugt ScrubMate, so heißt die stählerne Klofrau, mit lautem Schlürfen alles schön trocken. Anschließend sind noch zwei Schüsseln dran, schließlich wird der Boden gewischt und - auf Wiedersehen.

Das ist keine bloße Idee, keine Simulation, das gibt es schon - wenigstens als Prinzipstudie. Die US-Firma TRC, geleitet von Roboterpionier Joe Engelberger, hat einen gewöhnlichen Industrieroboter auf eine Fahrplattform geschraubt und programmiert: Wieder entstand ein neuer Serviceroboter. So heißen die Maschinen, die jetzt einen Platz neben ihren etablierten Brüdern suchen, neben den Industrierobotern.

In diesen Tagen werden, nach langjährigem Testbetrieb, der Lufthansa zwei Serviceroboter geliefert. Sie kosten pro Stück fünf Millionen Mark, sind die größten und kompliziertesten Roboter der Welt und waschen Jumbojets. Das ist keineswegs eine triviale Aufgabe. Die Abmessungen der Flugzeuge variieren nämlich, weil sie sich im Verlauf ihres Fluglebens verformen. Die Flügel hängen durch, schwingen beeindruckend, und auch der 33 Meter lange Roboterarm gibt aufgrund seines Gewichts in der Mitte bis zu einem Meter nach. Dennoch bewegt er sich mit einer Genauigkeit von zehn Millimetern, und das bei einem Tempo von vierzig Zentimetern pro Sekunde. Für die nötige Korrektur sorgen Sensoren, also Fühlelemente.

Das teure Gerät namens Skywash lohnt sich. Nicht wegen der mäßig bezahlten Putzkolonne, die es ersetzt, sondern weil es einen Jumbo in zwei Stunden reinigt anstatt an einem Tag.

Entwickelt wurde der rote Riesenarm vom Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA). Für den IPA-Institutsleiter Rolf Dieter Schraft, ein Erzählgenie, beginnt mit Skywash die deutsche Servicerobotik. "Angefangen hat alles 1986. Im Rahmen eines EG-Projekts Großroboter hatten wir überlegt: Gibt es einen Markt für Roboter mit einer Reichweite von dreißig Metern statt wie bisher von fünf? Was könnte man damit machen? Fassaden reinigen, Dächer decken, Bäume schneiden, Obst ernten - weiß der Kuckuck." Mit anderen Worten: Erst war die technische Idee da, dann begann die Suche nach einem passenden Problem. Das klingt seltsamer, als es ist. Instrumente sind mitunter älter als manche ihrer Zwecke. Erst kam der Hammer, dann der Nagel; erst der Stift, dann die Schrift.

Mittlerweile befassen sich 25 Mitarbeiter des IPA mit Servicerobotern. Im vorigen Jahr war ihre 200 Quadratmeter große Messeschau in Hannover der Publikumsliebling (siehe ZEIT Nr. 17/94), und für die kommende Messe sind bereits 1200 Quadratmeter gebucht. "Das ist keine Spielerei, dahinter stehen unterschriebene Verträge mit Industriefirmen", sagt Schraft. Show-Einlagen sind gleichwohl vorgesehen. Der Standbesucher soll sich von einem IPA-Fahrzeug durch die Halle führen lassen, ein anderer Roboter wird Getränke servieren.

Zur Zeit reißt gerade ein Bagger den Boden der Halle 17 in Hannover auf. Dort will Schraft seinen jüngsten Hit einbauen lassen, mit dem er vor wenigen Wochen Presse und Fernsehen nach Stuttgart lockte: einen Roboter zum Auftanken von Autos. Partner für dieses Projekt waren der Roboterhersteller Reis, außerdem Mercedes-Benz, BMW, Aral, die Zapfsäulenfirma Salzkotten und die Zapfpistolenhelden von Albert Hiby.