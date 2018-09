Das Umfeld für den deutschen Wertpapiermarkt hat sich in jüngster Zeit weiter verbessert. Auch wenn es wegen des Monatsultimos am Geldmarkt einige Irritationen gegeben hat, ist die Hoffnung auf eine Rücknahme der Leitzinsen erhalten geblieben. Am Aktienmarkt sorgte der festere Dollarkurs in Verbindung mit den gesunkenen Zinsen dafür, daß sich der Deutsche Aktienindex (Dax) deutlich oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 2200 festsetzen konnte.

Gleichwohl ist die gegenwärtige Situation mit Schönheitsfehlern behaftet. Sowohl bei den Aktien als auch bei den festverzinslichen Papieren halten sich viele Anleger zurück. Bewegt werden die Kurse fast ausschließlich vom Berufshandel und von spekulativen Aufträgen am Terminmarkt. Das liegt nicht nur daran, daß sich die institutionellen Investoren schon mit Jahresschlußdispositionen beschäftigen und als Käufer nur selektiv auftreten. Auch Orders aus dem Ausland sind in den deutschen Börsensälen nur noch selten auszumachen.

Diese Situation führt dazu, daß Händler bei Aktien schon nach geringen Aufwärtsbewegungen Gewinne mitnehmen. Vor allem deshalb kommt es immer wieder und in kurzen Abständen zu Rückschlägen. Nicht wenige Analysten gehen jedoch davon aus, daß es am Aktienmarkt in der ersten Hälfte des kommenden Jahres kräftig bergauf gehen wird.

Verlierer waren in den vergangenen Wochen die Aktien der sogenannten zweiten Reihe. Sie litten vor allem unter dem Desinteresse der institutionellen Anleger, die sich immer mehr auf die 30 im Dax enthaltenen Standardwerte konzentrieren. Auf sie entfallen derzeit rund 75 Prozent der Aktienumsätze.

Diese Zurückhaltung hat nichts mit der Qualität der Nebenwerte zu tun, verantwortlich dafür ist vielmehr eine in der Regel zu beobachtende Marktenge, die es geradezu unmöglich macht, sich von diesen Nebenwerten zu erträglichen Kursen zu trennen. Die Situation wird besonders dann sehr schwierig, wenn sich bei den Unternehmen unerwartet Verluste einstellen.

Spekulative Käufe gab es aus währungsbedingten Gründen zeitweise im Bereich der Großchemie und der Automobilbauer. Daneben waren zinsempfindliche Papiere gesucht, vor allem Bankaktien und Papiere der Versorger. Lufthansa-Aktien profitierten vorübergehend von den Ergebniszahlen für die ersten neun Monate dieses Jahres. Allerdings haben einige Analysten ihre Gewinnschätzungen für 1995 und 1996 leicht nach unten revidiert.