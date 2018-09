Ladies and Gentlemen, jeder Augenblick in unserem Leben ist bedeutend, hat uns und anderen etwas mitzuteilen und hat auch Schönheit - die kleinste Begebenheit genauso wie das sogenannte große Ereignis. Ich möchte Sie einladen, uns einen dieser Augenblicke aus Ihrem Leben mitzuteilen, das heißt, mit uns zu teilen. Es kann etwas sein, was Sie diese Woche erlebt haben oder letztes Jahr oder als Kind, oder als Sie geträumt haben. Was immer Sie erlebt haben oder erleben wollten: Es wird lebendig, es wird Ihnen hier und jetzt - hier vor Ihren Augen, auf dieser Bühne von Schauspielern vorgespielt. Manchmal ist es nicht einfach, sich Geschichten auszudenken. Viele haben einen Blackout, wenn ich sage, erinnern Sie sich an eine Geschichte aus Ihrem Leben. Ich weiß nicht, ob es Ihnen heute auch so geht oder ob Sie denken: ,Also, ich hätte da schon eine, aber die ist viel zu blöd.` Andere sagen sich vielleicht: ,Ich bin doch nicht doof und packe vor Leuten aus, die ich gar nicht kenne.`"

Lacher im Publikum. Etwa achtzig Leute, unter ihnen ein deutscher Theaterwissenschaftler, sitzen auf Klappstühlen in einem kleinen Bierzelt in New Paltz, zweieinhalb Autostunden von New York entfernt. Gleich hinter dem Berg und den riesigen Wäldern liegt Woodstock, aber hier in New Paltz, Anfang des 18. Jahrhunderts von Pfälzern gegründet, wie auf einer Gedenktafel in der Ortsmitte zu lesen ist, sieht es aus wie in einem deutschen Städtchen am Sonntagnachmittag. Vermutlich verschließen die Einheimischen noch nicht einmal die Haustür, wenn sie zum Festplatz gehen, wo heute Theater stattfindet, "Playback Theatre".

Es ist Sonntag nachmittag, die Sonne scheint. Die Leute, die ins Theaterzelt gekommen sind, die vielen Kids mit der Mega-Popcorntüte, die älteren Ladies in Blümchenkleid und Reebok-Schuhen und die sechzigjährigen Männer, Cowboyhut in den Nacken geschoben und die Bierdose Marke St. Pauli-Girl auf den Knien, sie sehen unheimlich vertrauenerweckend und normal aus - wie die Bewohner von Twin Peaks.

Jonathan Fox, Jahrgang 1943, steht in ausgewaschenen Jeans und Sweatshirt auf einem etwa vierzig Zentimeter hohen, vier Meter breiten und zwei Meter tiefen Podest. "Das ist die Bühne", sagt er. Er steht an der Rampe, streicht die lockigen Haare zurück, kratzt sich an der leicht ergrauten rechten Schläfe, lächelt mit charismatischem Understatement ins Publikum. Schweigen. Verlegenheitslacher. Er soll genauer erläutern, was Playback-Theater ist. Okay! Fox sagt mit sanfter Stimme, daß sein Theater ganz ungefährlich sei. Lacher.

Und dann erfahren die Zuschauer mit vielen "yes, perhaps, maybe, okay" die Spielregeln: Die Zuschauer, aber jeweils nur einer, werden vom "Conductor", dem Spielleiter -, das ist heute Jonathan Fox selber - eingeladen, neben ihm auf einem Klappstuhl Platz zu nehmen. Er zeigt auf die linke Bühnenseite. Yes.

In dem Augenblick, da der Zuschauer sich niederläßt, wird er zum "Teller" und erzählt eine Geschichte: mein erster Schultag, mein erster Kuß, mein letzter Seitensprung, mein letzter Amoklauf. "Egal, was. Hinter jeder noch so banalen Geschichte verbirgt sich ein Mythos."

Vergiß die anderen Zuschauer. Stell dir vor, die Schauspieler spielen deine Geschichte und nur für dich! Aber damit sie dies tun können, sucht der Teller von den acht Schauspielern, die an der Rückseite der Bühne sitzen, zunächst einen aus, der ihn spielen soll, seinen "Doppelgänger". Und dann fragt der Conductor den Teller: Wie beginnt die Geschichte? Welche Personen sind daran beteiligt? Die nötigen Rollen werden mit den anderen Schauspielern besetzt. Es können auch Gegenstände sein. In deiner Geschichte kommt ein Auto vor? Kein Problem! Welcher Schauspieler soll deinen Jeep spielen?