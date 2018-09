In den Fluren des Palastes herrscht Stille. Etwas Furchtbares ist geschehen. Shuisheng, der Junge vom Land, nähert sich dem Ort des Entsetzens, und der Zuschauer nimmt seinen Blick ein. Die Steadycam zum Attentat soll die Spannung erhöhen. Subjektive Kamera, dazu überlaute Geräusche, Glöckchenklingen, quietschende Türen, schemenhafte Gestalten und schließlich der blutige Dolch: ein alter Trick. Zhang Yimou beherrscht ihn perfekt.

Gewalt im Kino entfaltet den größten Schrecken, wenn nicht die Tat ins Blickfeld gerät, sondern die Spur, die sie hinterläßt: die Blutlache, die Trümmer. Nicht die Zerstörung, sondern das Zerstörte läßt unser Herz schneller schlagen. Aber seltsamerweise funktioniert der Trick diesmal nicht. Der Junge mag schockiert sein; der Zuschauer sieht bloß die Machart, den glatten, kalten Effekt. Zhang Yimous Bilder schwelgen in Dekors und Dekadenz, aber die Gefahr, die darin aufblitzt, blendet höchstens wie eine unechte Perle. Sie zeigen nicht das Trugbild der Macht, sie sind selbst sein Symptom. Die Spur führt ins Leere.

Shanghai, dreißiger Jahre. Der Bauernbub Shuisheng kommt in die Stadt und lernt das Fürchten. Mit großen Kinderaugen bestaunt er die Welt des Luxus und des Verbrechens, gerät in glitzernde Shows, in Opium- und Mafiakriege. Durch die Vermittlung seines Onkels verdingt er sich als Lakai bei der kapriziösen Sängerin Jinbao (Gong Li), der Mätresse des Triaden-Bosses Tang. Der Onkel kommt beim Attentat auf den Paten ums Leben, Tang wird schwer verletzt und flüchtet mit Jinbao, ihrem kleinen Diener und wenigen Getreuen auf eine Insel vor der Stadt. Aber selbst das Idyll mit Schilf, Holzhaus und Kindheitserinnerungen wird vom Bandenkrieg heimgesucht. Am Ende hat Shuisheng seine Unschuld verloren und Tang seine Gegner geschlagen; die alte Macht triumphiert. Jinbao muß ihre späte Läuterung mit dem Leben bezahlen: Mätressen sind austauschbar.

Wie alle Filme Zhang Yimous, die unter der Zensur entstanden, taugt auch der Stoff von "Shanghai Serenade" zur Parabel auf das heutige China. Immerhin handelt die Geschichte vom vergeblichen Versuch, einen korrupten Herrscher abzusetzen, und davon, daß sein Nachfolger nicht besser wäre. Sie spielt in der neuerdings wieder aufstrebenden Metropole Shanghai, die mit Millionen Migranten vom Lande wie in den dreißiger Jahren als Geschäfts- und Kulturzentrum Peking den Rang abzulaufen beginnt. Sie erzählt vom Traum schnellen Aufstiegs und der Verführung westlichen Lebensstils. Und von der Kunst als Mätresse.

Gong Li als Jinbao darf nicht singen, was sie will; sie muß schmollend die Wünsche ihres Meisters erfüllen. Nach dem Eklat um Zhangs letzten Film "Leben!", der an der Zensur vorbei im Wettbewerb von Cannes gezeigt wurde, mußte der Regisseur seinen ausländischen Finanziers den Laufpaß geben und "Shanghai Triad" als einheimische Produktion fertigstellen. Mit der Revision der ursprünglichen Fassung hat Zhang Yimou seinem Stoff - wohl unter Druck der Behörden - die Brisanz genommen, indem er die Kinderperspektive einbaute, die Gewalt kunstgewerblich verflachte und die Figur Gong Lis in den Mittelpunkt stellte.

An seinem Star scheitert der Film. Gong Li, die sich nach den Dreharbeiten von ihrem Lebensgefährten Zhang Yimou getrennt hat, trägt verführerisch geschlitzte Kleider und versteckt ihr Gesicht hinter Make-up: eine Porzellanpuppe. Das menschliche Antlitz, das allmählich zum Vorschein kommen soll, bleibt eine Maske. Die Schminke blättert nicht ab, sie wird nur gewechselt. Statt die Ohnmacht einer sich selbst überschätzenden Frau in einer gnadenlosen Männergesellschaft zu verkörpern, betreibt Gong Li moralisches Lifting. Wer darin die Kapitulation des Künstlers vor der Macht der Politik und des Geldes entdecken will, wird sie in Gong Lis schlecht gespielter Verzweiflung vergeblich suchen.

"Shanghai Serenade" ist Zhang Yimous belanglosestes Werk, ein Auftragsprodukt. Sein Fatalismus zeugt hoffentlich nicht von endgültiger Resignation.