Leipzigs Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube ist ein erfahrener Verwaltungsmann. Der ehemalige Oberstadtdirektor von Hannover weiß, wohin kommunale Mißwirtschaft führt - nämlich in den Ruin. In Leipzig hat Lehmann-Grube deswegen von Anfang an auf Sparsamkeit gedrängt. Mit Erfolg. Je Einwohner beliefen sich die Schulden der Messestadt Anfang dieses Jahres auf rund 1350 Mark - fast 300 Mark weniger als im Durchschnitt aller ostdeutschen Kommunen. Für Investitionen in die marode Infrastruktur der Sachsenmetropole gibt es daher einen gewissen finanziellen Spielraum, auch wenn die Pro-Kopf-Verschuldung der westdeutschen Städte und Kommunen (gut 2200 Mark) nicht unbedingt als Zielgröße taugt.

So könnte Lehmann-Grube relativ gelassen in die Zukunft blicken - wären da nicht noch die Altschulden aus DDR-Zeiten. Samt Zinsen, die seit der Wende aufgelaufen sind, entfallen auf die Stadt Verbindlichkeiten von 417 Millionen Mark. Pro Einwohner ergibt das einen Betrag von knapp1000 Mark. Bei einer vollständigen Übernahme der Altschulden würde Leipzig somit auf einen Schlag das fragwürdige Westniveau erreichen: "Müßten wir die Altschulden bedienen, könnte sich Leipzig keinerlei Investitionen mehr leisten", umreißt Stadtkämmerer Peter Kaminsiki die Konsequenzen. Ebenso sieht es Hinrich Lehmann-Grube, der sich weigert, auch nur eine Mark anzuerkennen: "Diese Schulden gibt es gar nicht. Das sind Luftnummern", meint er.

Tatsächlich gibt es die Schulden sehr wohl, und dies nicht nur in Leipzig. Auf fast allen größeren Städten in Ostdeutschland lasten Altverbindlichkeiten in dreistelliger Millionenhöhe. Bund, Länder und Gemeinden streiten heftig darüber, wer für die Altkredite (einschließlich Zinsen ingesamt 8,7 Milliarden Mark) aufkommen muß. Um eine drohende Prozeßflut abzuwehren, schaltete sich am vergangenen Montag gar Helmut Kohl ein. In einem Gespräch mit den Vorständen der kommunalen Spitzenverbände versuchte der Kanzler zu vermitteln - ohne greifbaren Erfolg. Der Bund könnte sich damit schon bald gezwungen sehen, Mahnbescheide an die zahlungsunwilligen Kommunen zu verschicken. Verzichtet er darauf, würde ein Teil der Altschulden mit dem Jahreswechsel verjähren.

Die Gemeinden schrecken die angekündigten Mahnbescheide indes nicht. Nach ihrer Auffassung sind die Kredite lediglich Verrechnungsposten im zentralistischen DDR-Staatshaushalt gewesen, für die jetzt der Bund einstehen müsse.

Diese Argumentatiom leuchtet aber nicht unbedingt ein. Denn mit den umstrittenen Darlehen haben die Kommunen die Errichtung sogenannter gesellschaftlicher Bauten finanziert: Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Theater, Sportstätten und anderes mehr. Eines der prominentesten Beispiele ist das Gewandhaus in Leipzig. Allein auf dem Konzertgebäude lasten gut siebzig Millionen Mark Altschulden.

Nach der Vereinigung sind die meisten gesellschaftlichen Einrichtungen auf die Kommunen übergegangen - und damit die darauf lastenden Schulden. So sieht es jedenfalls die Bundesregierung, die sich lange Zeit weigerte, auch nur einen geringen Anteil der Altschulden zu übernehmen. Das hat sich inzwischen geändert. Nach einem Kompromißvorschlag von Kanzleramtsminister Friedrich Bohl sollen Bund und Länder für jeweils 2,4 Milliarden Mark geradestehen. Bei den Kommunen verblieben somit Altschulden in Höhe von rund vier Milliarden Mark.

Doch den Gemeinden geht der Vorschlag nicht weit genug. Sie beharren auf einer Totalentschuldung und wähnen die besseren Argumente auf ihrer Seite. Das SED-Regime in Ostberlin habe den Bau von Kindergärten und Schulen angeordnet. Die Kommunen seien zwar pro forma Kreditnehmer gewesen, de facto habe aber der DDR-Staat die Finanzierung übernommen. Überdies führen die Kommunen ins Feld, daß die finanziellen Lasten in der DDR völlig willkürlich verteilt worden seien. Der Hintergrund: Die Ostberliner Schulden wurden vor der Wende ganz gestrichen. In Dresden und Chemnitz sorgten einflußreiche SED-Bezirkssekretäre dafür, daß kostenträchtige Großprojekte - zum Beispiel der Wiederaufbau der Semperoper - direkt aus dem Staatshaushalt finanziert wurden. Die Folge: Ostberlin ist altschuldenfrei, in Dresden (30 Millionen Mark) und Chemnitz (11 Millionen Mark) sind die Altkredite kein ernsthaftes Problem.