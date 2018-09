Auf einer Fachtagung in Potsdam wurde der ökologisch-korrekte Städtetourismus mit dem Fahrrad propagiert.

Henning Krentz, der Leiter des Potsdamer Amtes für Tourismus und Erholung, ist mit dem Erfolg des Modellprojektes Fahrradfreundliches Potsdam mehr als zufrieden. Seit gut zwei Jahren versucht die brandenburgische Landeshauptstadt mit diesem Vorhaben die Attraktivität Potsdams für Radtouristen zu erhöhen. Auf der Fachtagung "Städtetourismus per Fahrrad - nicht nur eine Vision", mit der die Modellphase Anfang November endete, wurde eine erste Bilanz gezogen.

Brandenburger sind bescheiden. Auch magere Ergebnisse verbuchen sie bereits als Erfolg. Im Rahmen des Modellprojektes wurden gerade einmal sieben Kilometer Radwege neu gebaut. Am Hauptbahnhof entstand die Fahrradstation "City Rad Potsdam", deren 130 Räder in diesem Jahr knapp 5000mal vermietet wurden. Angesichts von zwei Millionen Tagestouristen, die Potsdam jedes Jahr überschwemmen, eine dürftige Zahl. Für die radelnden Touristen wurde die Sightseeing-Route "Alter Fritz" durch die Stadt ausgeschildert. Allerdings fehlen an allen Sehenswürdigkeiten, ob am Schloß Sanssouci oder am Schloß Cecilienhof, sichere Fahrradständer und Erläuterungstafeln.

Auf der Abschlußtagung skizzierte Armin Brysch vom Europäischen Tourismus-Institut aus Trier, welches Potential im Städtetourismus per Fahrrad steckt, das in Potsdam nur ansatzweise ausgeschöpft wird.

Andere Städte sind da schon weiter. Im Vergleich zu Potsdam herrschen in Wien geradezu paradiesische Verhältnisse. Das innerstädtische Radwegenetz umfaßt über 500 Kilometer. Radlern, die an siebzehn Stationen Räder mieten können, werden fünf touristische Stadtrouten offeriert. Und siebzig Hotels und Pensionen der Stadt weisen sich als "fahrrad-freundliche" Betriebe mit Sonderleistungen für Radtouristen aus. Das Engagement lohnt sich: In der österreichischen Hauptstadt, die an der beliebtesten Radfernroute in Europa, dem Donau-Radweg, liegt, übernachten jedes Jahr rund 100 000 Pedaleure und lassen einige Millionen Schilling in der Stadt.

Aber auch in deutschen Großstädten zeigt man sich innovativer als in Potsdam. In Bremen beispielsweise hat das Management des 5-Sterne-Luxushotels "Marriott" keine Scheu, auf Radurlauber zu setzen, denen immer noch ein gewisses Schmuddelimage anhaftet. Der internationale Hotelkonzern kooperiert hierbei mit Partnern, die eher der alternativen Szene zuzurechnen sind. Die Mieträder für die "Marriott"-Gäste stammen von der Bremer Fahrrad-Manufaktur, und die ab nächstem Jahr angebotenen Radtouren wurden vom alternativen Stattreisen-Veranstalter "Stadt - Land - Fluß" ausgearbeitet.

In Potsdam ist dagegen noch nicht einmal die Fortführung des bescheidenen Modellprojektes völlig gesichert. Denn die Kassen der Stadt sind leer. Die für das Frühjahr geplante zweite Radroute "Blauer Engel" zu den Filmstudios in Babelsberg könnte an läppischen 15 000 Mark scheitern. Soviel würden die Hinweisschilder kosten.